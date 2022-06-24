Оккупанты расстреляли на пороге собственного дома чемпиона СССР и Европы по автомобильному многоборью

Анатолий Древаль – чемпион Европы и СССР по автомобильному многоборью, ветеран автомобильного спорта, талантливый механик и каскадер, погиб от рук рашистских оккупантов. Захватчики жили в его доме, спокойно переступая через тело на пороге, а потом все подожгли. Дочь месяц писала письма отцу, пока не поняла, что ответа не дождется. По приезду из лагеря беженцев во Франции, похоронила прах папы на Байковом.

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Историю одного человека, погибшего во время оккупации от рук захватчиков, рассказал журналист Сергей Меркулов в сюжете, опубликованном на канале "Народний" в YouTube.

"Рашисты убили его за то, что когда они вторглись в его двор и убили двух его собак, он вышел к ним с отверткой и начал матом их ругать и прогонять. Папа мог, у него был довольно резкий характер и он всегда говорил то, что думает. Россияне убили папу прямо у двери, которая ведет в дом", – говорит дочь Древаля.

Расстрелянный мужчина больше месяца пролежал на пороге собственного дома, где некоторое время жили российские солдаты-убийцы. После того, как рашисты выбрались из дома, они сожгли его до основания.