Оккупанты расстреляли на пороге собственного дома чемпиона СССР и Европы по автомобильному многоборью
Захватчики жили в его доме, спокойно переступая через тело на пороге
фото из свободных источников
Анатолий Древаль – чемпион Европы и СССР по автомобильному многоборью, ветеран автомобильного спорта, талантливый механик и каскадер, погиб от рук рашистских оккупантов. Захватчики жили в его доме, спокойно переступая через тело на пороге, а потом все подожгли. Дочь месяц писала письма отцу, пока не поняла, что ответа не дождется. По приезду из лагеря беженцев во Франции, похоронила прах папы на Байковом.
Историю одного человека, погибшего во время оккупации от рук захватчиков, рассказал журналист Сергей Меркулов в сюжете, опубликованном на канале "Народний" в YouTube.
"Рашисты убили его за то, что когда они вторглись в его двор и убили двух его собак, он вышел к ним с отверткой и начал матом их ругать и прогонять. Папа мог, у него был довольно резкий характер и он всегда говорил то, что думает. Россияне убили папу прямо у двери, которая ведет в дом", – говорит дочь Древаля.
Расстрелянный мужчина больше месяца пролежал на пороге собственного дома, где некоторое время жили российские солдаты-убийцы. После того, как рашисты выбрались из дома, они сожгли его до основания.
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