В Украине запретили бывшую "Партию политики Путина"
Добрались и до нее
фото из свободных источников
Восьмой апелляционный админсуд во Львове запретил партию "Русь единая", которая в свое время называлась "Партией политики Путина".
24 июня коллегия судей Восьмого ААС завершила рассмотрение административного дела о запрете политической партии "Русь единая".
Средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства.
Напомним, что "Партия политики Путина" была зарегистрирована Министерством юстиции 5 июня 2003 года и внесена в Реестр политических партий под №93. Одним из ее основателей был экс-нардеп Алексей Ременюк.
В 2004 году партия поддержала на президентских выборах Виктора Януковича.
В 2006 году баллотировалась в Раду и набрала более 31 тысячи голосов поддержки. После этого название сменили на "Русь единая".
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