ЕС предоставит Украине 9 млрд евро финансовой помощи

Страны Европейского Союза решили выделить Украине финансовую помощь в размере 9 млрд евро, сообщил 24 июня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Украина находится в состоянии войны, и ей нечем платить за многие общественные услуги, поэтому мы одобрили выделение 9 миллиардов евро на помощь", — сказал Моравецкий на брифинге по итогам саммита ЕС.

Он предположил, что часть этих денег может пойти на выплату зарплат украинским медсестрам, учителям, полицейским, пограничникам и другим госработникам.

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Напомним, об утверждении макрофинансовой помощи стало известно еще в конце мая.

Как сообщал Bloomberg, программа макрофинансовой помощи будет состоять из ссуд сроком на 25 лет с отсрочкой платежей на 10 лет. При этом проценты по ссудам будут покрываться из бюджета ЕС.