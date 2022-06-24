ЕС предоставит Украине 9 млрд евро финансовой помощи
Официальное решение по итогам саммита стран Евросоюза
фото из свободных источников
Страны Европейского Союза решили выделить Украине финансовую помощь в размере 9 млрд евро, сообщил 24 июня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
"Украина находится в состоянии войны, и ей нечем платить за многие общественные услуги, поэтому мы одобрили выделение 9 миллиардов евро на помощь", — сказал Моравецкий на брифинге по итогам саммита ЕС.
Он предположил, что часть этих денег может пойти на выплату зарплат украинским медсестрам, учителям, полицейским, пограничникам и другим госработникам.
Напомним, об утверждении макрофинансовой помощи стало известно еще в конце мая.
Как сообщал Bloomberg, программа макрофинансовой помощи будет состоять из ссуд сроком на 25 лет с отсрочкой платежей на 10 лет. При этом проценты по ссудам будут покрываться из бюджета ЕС.
Популярное сейчас
- Генштаб: На Южнобугском направлении в результате наступления ВСУ часть сил врага оставила свои позиции
- "Он сыграл очень важную роль". Кулеба – о том, президент какой страны помог Украине получить статус кандидата
- ВСУ показали одновременный запуск трех Точек У - ВИДЕО
- 54 БТР, 30 зенитных СУ, ПВО IRIS-T, 3 РСЗО MARS - Германия опубликовала список вооружений, которые поставит Украине
- Вратарь киевского Динамо сделал эффектную патриотическую татуировку. ФОТО
- Красотка дня. Украинка, которая представит нашу страну на конкурсе Мисс Вселенная-2022. ФОТО
Новости по теме
- 00:04 Украинские Турция пообещала, что не будет принимать и пропускать украденное россией украинское зерно
- 23:45 Украинские Украинские власти объяснили, что на практическом уровне означает статус кандидата в члены ЕС
- 23:13 Украинские Официально. США выделяют Украине очередной пакет военной помощи в размере 450 млн. долларов