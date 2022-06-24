Житель Тернополя получил 3 года тюрьмы за пропаганду войны в соцсети

Жителя Тернополя приговорили к трем годам лишения свободы за пропаганду войны в сообщениях в соцсети. Об этом сообщает Тернопольская областная прокуратура.

Тернопольский горрайонный суд при публичном обвинении областной прокуратуры признал жителя Тернополя виновным в пропаганде войны и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы (ст. 436 Уголовного кодекса Украины), что является максимальным сроком наказания по этой статье.

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"Прокурор доказал в суде, что обвиняемый в течение февраля 2022 года в публичных сообщениях в соцсети открыто поддерживал вооруженную агрессию РФ против Украины и активно распространял материалы с оправданием так называемой "спецоперации" и отрицанием преступных действий российских оккупантов", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что приговор еще не вступил в законную силу.

Расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Управления СБУ в Тернопольской области.