Житель Тернополя получил 3 года тюрьмы за пропаганду войны в соцсети
Получил максимальный срок по данной статье
фото из свободных источников
Жителя Тернополя приговорили к трем годам лишения свободы за пропаганду войны в сообщениях в соцсети. Об этом сообщает Тернопольская областная прокуратура.
Тернопольский горрайонный суд при публичном обвинении областной прокуратуры признал жителя Тернополя виновным в пропаганде войны и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы (ст. 436 Уголовного кодекса Украины), что является максимальным сроком наказания по этой статье.
"Прокурор доказал в суде, что обвиняемый в течение февраля 2022 года в публичных сообщениях в соцсети открыто поддерживал вооруженную агрессию РФ против Украины и активно распространял материалы с оправданием так называемой "спецоперации" и отрицанием преступных действий российских оккупантов", - говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что приговор еще не вступил в законную силу.
Расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Управления СБУ в Тернопольской области.
Популярное сейчас
- Генштаб: На Южнобугском направлении в результате наступления ВСУ часть сил врага оставила свои позиции
- Румынский тренер - о Луческу: Не хочу произносить его имя. Он взял большие деньги
- Появилось видео с использованием ВСУ американских HIMARS, а также ролик-сравнение системы с Градом
- "Г*нд*н и г*нд*н". Маркевич коротко и ясно ответил на вопрос о тимощуке
- Когда, если не сейчас? Вратарь Динамо и сборной Украины женился во второй раз. ФОТО
- Мелитопольские фермери подсунули солдатам оркостана отравленную черешню
Новости по теме
- 23:47 Украинские Оккупанты планируют провести фейковый "референдум" в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября
- 23:29 Украинские ООН: Война в Украине забрала жизни по меньшей мере 4662 гражданских, еще 5803 ранены
- 23:13 Украинские Официально. США выделяют Украине очередной пакет военной помощи в размере 450 млн. долларов