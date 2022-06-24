Генштаб: На Южнобугском направлении в результате наступления ВСУ часть сил врага оставила свои позиции

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 24 июня.

Идут сто двадцать первые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

В акваториях Черного и Азовского морей враг держит четыре носителя крылатых ракет морского базирования.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в обстановке не отмечено. На последнем враг совершил артиллерийские обстрелы в районе населенного пункта Бояро-Лежачи Сумской области.

На Слобожанском направлении противник пытается создать условия для перехода в наступление на направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск.

На Харьковском направлении группировка войск противника ведет оборону для недопущения продвижения подразделений Сил обороны в сторону государственной границы к северу и северо-востоку от Харькова. В то же время враг пытается вести штурмовые действия с целью улучшения тактического положения своих подразделений. Российский агрессор обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Русская Лозовая, Старый Салтов, Чугуев, Печенеги и Байрак.

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На Славянском направлении противник основные усилия сосредотачивает на ведении наступления в направлении Довгенькое – Долина. Штурмовые действия врага по направлениям Сулиговка – Вернополье и Дибровно – Курулька наши воины успешно отбили. Оккупанты провели дистанционное минирование местности в районе населенного пункта Долина.

На Северодонецком направлении оккупанты совершили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Лоскутовка и Спирно. Нанесли авиационный удар в районе Лисичанска. Вели штурмовые действия в промышленной зоне Северодонецка.

Украинские защитники успешно отразили штурм в районе южной окраины Лисичанска. Враг, при поддержке артиллерии, начал штурмовые действия в направлении Волчоярки, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреливают из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка и Майорское. Нанесли авиаудары вблизи Яковлевки, Николаевки и Покровского.

Противник овладел населенным пунктом Николаевка. Вражеская попытка разведки боем в направлении Мироновка – Углегорская ТЭС провалилась. Оккупанты, с потерями, отошли.

Российские захватчики нанесли ракетный удар с самолетов Ту-22М3 по городу Константиновка.

На Краматорском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг оказывает систематическое огневое влияние вдоль линии столкновения с целью сковывания действий наших войск и недопущения их переброски на другие направления.

Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Павловка и Угледар. Совершал артиллерийские обстрелы в районе населенного пункта Сиверск. Штурмовые действия в районе Марьинки украинские воины в очередной раз отразили. Враг отошел.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занятых ранее рубежей. По результатам успешных наступательных действий наших подразделений часть сил врага оставила подготовленные оборонные позиции и сбежала в район населенного пункта Ольгино Бериславского района Херсонской области.