Учебный год начнется 1 сентября. Премьер-министр рассказал, как будут учиться украинцы

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что в Украине учебный год начнется 1 сентября, однако на прифронтовых территориях и временно оккупированных обучение будет проходить в онлайн-формате.

Об этом он сказал на заседании правительства в пятницу, сообщает Укринформ.

"Учебный год начнется 1 сентября в очном режиме. Вопрос сложен, ведь связан с безопасностью наших детей. Безопасная ситуация в стране разная, и уже сейчас понятно, что на прифронтовых территориях вернуться к очной учебе невозможно, поэтому там продолжится онлайн-формат так же, как и на оккупированных территориях. Местные власти должны проработать весь организационный процесс и очной, и смешанной формы обучения. Рекомендуя начать учебный год в школах с 1 сентября, в университетах мы рекомендуем начать обучение с 15 августа, за исключением первых курсов", – сообщил Шмыгаль.

Он поручил Министерству образования и науки, Министерству внутренних дел Украины, Министерству развития громад и территорий, областным военным администрациям, военным гражданским администрациям обеспечить довоз детей в школы, а также - безопасность в учебных заведениях.

Так, по его словам, органы местного самоуправления должны организовать регулярные учения по эвакуации учащихся в укрытия и уроки безопасности, визуализацию пути в безопасные места во всех учебных заведениях, в хранилищах должны быть все условия для пребывания и обучения, в каждом образовательном учреждении должна быть тревожна кнопка на случай чрезвычайной ситуации.

Также, отметил Шмыгаль, ГСЧС должна в ближайшее время завершить разработку типовых протоколов безопасности, а дальше - военные гражданские администрации и областные военные администрации должны утвердить на их основе индивидуальные протоколы безопасности для каждого учебного заведения и ознакомить с ними учеников и родителей.