Людмила Киченок вышла в финал турнира Истборна в паре
Взаимодействие с Еленой Остапенко дает плоды
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В Истборне продолжается турнир, предшествующий травяному Шлему Уимблдону. Кроме женских и мужских соревнований, проходят также поединки парного разряда. В женской сетке принимает участие и украинка Людмила Киченок.
Она вместе с латвийкой Еленой Остапенко сегодня, 24-го июня, в полуфинале одолела китайскую пару Сюй Ифань / Чжаосюань Ян. Счет встречи – 2:0 (7:5, 7:6) в пользу пары с участием украинки.
В финале Людмила Киченок и Елена Остапенко поспорят с сербско-польским дуэтом Александра Крунич / Маргарет Линетт. Поединок запланирован на субботу, 25-го июня, в 12:00.
Добавим, что Елена Остапенко также сыграет в финале одиночной сетки – в полуфинале она одолела Камилу Джорджи, а перед тем была сильнее украинки Ангелины Калининой.
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