  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Людмила Киченок вышла в финал турнира Истборна в паре
В тренде

Людмила Киченок вышла в финал турнира Истборна в паре

Общие новости
(1 голосов)

Взаимодействие с Еленой Остапенко дает плоды

Людмила Киченок вышла в финал турнира Истборна в паре

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В Истборне продолжается турнир, предшествующий травяному Шлему Уимблдону. Кроме женских и мужских соревнований, проходят также поединки парного разряда. В женской сетке принимает участие и украинка Людмила Киченок.

Она вместе с латвийкой Еленой Остапенко сегодня, 24-го июня, в полуфинале одолела китайскую пару Сюй Ифань / Чжаосюань Ян. Счет встречи – 2:0 (7:5, 7:6) в пользу пары с участием украинки.

В финале Людмила Киченок и Елена Остапенко поспорят с сербско-польским дуэтом Александра Крунич / Маргарет Линетт. Поединок запланирован на субботу, 25-го июня, в 12:00.

Добавим, что Елена Остапенко также сыграет в финале одиночной сетки – в полуфинале она одолела Камилу Джорджи, а перед тем была сильнее украинки Ангелины Калининой.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Елена Остапенко Людмила Киченок
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде