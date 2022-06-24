Николаевский десантник из ПЗРК "Игла" сбил российский штурмовик Су-25

Николаевский десантник сбил из переносного зенитно-ракетного комплекса российский штурмовик Су-25, сообщает пресс-служба командования Десантно-штурмовых войск

"24 июня на одном из направлений военнослужащим подразделения противовоздушной обороны 79 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины был успешно сбит российский штурмовик Су-25 "Грач".

Бронированный самолет оккупантов был навсегда приземлен из ПЗРК "Игла", - говорится в сообщении.

Также в сообщении указано, что вышеуказанный зенитчик пришел в армию добровольцем по мобилизации и получил соответствующую подготовку.