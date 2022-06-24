У Путина пригрозили в случае начала мировой войны в первую очередь бомбить Лондон
Истерика в госдуме продолжается
Getty Images / Global Images Ukraine
Близкий соратник российского диктатора Путина, депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев предупредил, что Лондон станет первым городом который подвергнется бомбардировке в случае новой мировой войны.
На заявление Гурулева в эфире пропагандистского первого канала РФ обратил внимание британский телеканал Sky News.
В частности, российский депутат заявил, что если блокада Калининграда приведет к войне, то первым пострадает Лондон.
"Всю группировку космических спутников противника мы уничтожим в ходе первой воздушной операции. Никого не волнует, американцы они или британцы, мы бы видели их всех как членов НАТО", - пригрозил он.
"Во-вторых, мы ослабим всю систему противоракетной обороны, везде и на 100%", - добавил Гурулев.
Он также заявил, что РФ "начнет" не с Варшавы, Парижа или Берлина. "Первым удар будет по Лондону. Совершенно ясно, что угроза миру исходит от англосаксов", - утверждает соратник Путина.
Напомним, что руководство Великобритании активно поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией, помогая, в том числе, оружием. Джонсон с начала полномасштабного вторжения РФ успел дважды побывать в Киеве.
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