Парламент Канады одобрил законопроект, который предусматривает конфискацию российских активов
Законопроект предлагает целый ряд мер
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Канадский сенат одобрил законопроект, предложенный премьер-министром Джастином Трюдо, который предусматривает возможность конфискации российских активов, сообщает Reuters.
Сообщается, что законопроект C-19 предлагает целый ряд мер, в том числе двухлетний запрет на покупку жилья иностранными гражданами, а также право на конфискацию и продажу активов ответственных за вторжение России в Украину.
Также сообщается, что 450-страничный документ прошел верхнюю палату каких-либо изменений и станет законом после формального королевского согласия.
На новость уже отреагировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, изменения также предусматривают передачу конфискованного имущества другому государству.
"В случае Украины это означает, что Канада сможет конфисковать замороженные на своей территории российские активы и передать их Украине. Это первый прецедент укрепления в законодательстве такого механизма после начала войны", - добавил он.
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