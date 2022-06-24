Генсек ООН предупредил о риске беспрецедентного голода в мире до конца года

В ООН заявили о риске распространения голода в мире до конца текущего года. Следующий год может быть еще тяжелее, пишет Reuters, ссылаясь на слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

По слова генсека ООН, война на территории Украины еще больше усилила проблемы, которые назревали годами. Речь идет о климатических нарушениях, пандемии коронавируса и прочем.

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"Существует реальный риск того, что в 2022 году будет объявлен многократный голод. А 2023-й может быть еще хуже", - сказал Гутерреш.

Также генсек отметил, что голод в 2022 году является неприемлемым.