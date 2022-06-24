  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Генсек ООН предупредил о риске беспрецедентного голода в мире до конца года
В тренде

Генсек ООН предупредил о риске беспрецедентного голода в мире до конца года

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

ООН обеспокоена

Генсек ООН предупредил о риске беспрецедентного голода в мире до конца года

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В ООН заявили о риске распространения голода в мире до конца текущего года. Следующий год может быть еще тяжелее, пишет Reuters, ссылаясь на слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

По слова генсека ООН, война на территории Украины еще больше усилила проблемы, которые назревали годами. Речь идет о климатических нарушениях, пандемии коронавируса и прочем.

Читайте такжеСМИ: Генсек ООН предложил ослабить санкции против России в обмен на экспорт зерна из Украины

"Существует реальный риск того, что в 2022 году будет объявлен многократный голод. А 2023-й может быть еще хуже", - сказал Гутерреш.

Также генсек отметил, что голод в 2022 году является неприемлемым.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Антониу Гутерриш
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
24.06.2022 в 21:20
Смешные люди …
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде