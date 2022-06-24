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Украина не сможет принять матчи волейбольного Евро-2023

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Вероятно, дело переносится на 2025 год

Украина не сможет принять матчи волейбольного Евро-2023

фото из свободных источников

Новина українською

Украина, скорее всего, не сможет выполнить подписанный в мае 2021 года контракт на проведение Евро-2023. Здесь должны были состояться матчи одного из групповых этапов турнира.

Об этом сообщил президент федерации волейбола Украины Михаил Мельник в интервью Суспільне Спорт.

Для проведения чемпионата Европы требовался современный зал на 3 тысячи зрителей. Сначала ФВУ собиралась специально построить новую арену, но позже склонилась к проведению матчей в столичном Дворце спорта.

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Однако организационные проблемы только усугубились после начала полномасштабной войны РФ против Украины. Этим летом федерация должна была продемонстрировать готовый зал, но этого уже не произойдет. Европейская конфедерация волейбола предложила обменять проведение Евро-2023 на чемпионат в 2025 году.

"По чемпионату Европы мне было сказано: сможете ли вы его провести? Я ответил, что еще до войны были большие сомнения, сможем ли мы его провести. У нас один Дворец спорта. Запорожье? Ему не хватает одного метра высоты, не подходит. Там даже немного мест недостаточно, но с местами можно было бы закрыть.

Если финал в августе, то зал нужно было показать в июле - не в 2023, а в 2022 году. А у нас лошадь не валялась: прошел год и ничего не делалось. А тут еще война. Конечно, мы выиграем эту войну, я в этом не сомневаюсь, и они (россияне - прим.) будут разбиты. Но я не думаю, что страна начнет восстанавливать волейбольные залы. Это было бы очень хорошо, но людям негде жить.

Меня спросили: будем ли мы готовы, на что я ответил – не можем гарантировать. И тогда мне сказали: "А если мы сделаем обмен: дадим вам 2025 год – не против ли я?". Я ответил, что "за". Официально решение будет в августе.

Я спросил, а как же отбор на Евро? Мне ответили, чтобы я не беспокоился, у них все продумано", – рассказал Мельник.

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В статье: война с Россией
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