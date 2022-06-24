Украина не сможет принять матчи волейбольного Евро-2023

Украина, скорее всего, не сможет выполнить подписанный в мае 2021 года контракт на проведение Евро-2023. Здесь должны были состояться матчи одного из групповых этапов турнира.

Об этом сообщил президент федерации волейбола Украины Михаил Мельник в интервью Суспільне Спорт.

Для проведения чемпионата Европы требовался современный зал на 3 тысячи зрителей. Сначала ФВУ собиралась специально построить новую арену, но позже склонилась к проведению матчей в столичном Дворце спорта.

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Однако организационные проблемы только усугубились после начала полномасштабной войны РФ против Украины. Этим летом федерация должна была продемонстрировать готовый зал, но этого уже не произойдет. Европейская конфедерация волейбола предложила обменять проведение Евро-2023 на чемпионат в 2025 году.