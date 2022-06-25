"Мы с 2014-го жили в войне, но делали вид, что не замечаем ничего". Экс-футболист УПЛ сейчас защищает Украину

Война - время тяжёлых решений. Пример нашего сегодняшнего героя показывает, что начать всегда можно практически с нуля. Бывший футболист "Металлиста", "Александрии", "Полесья" и множества других клубов Игорь Чередниченко только в декабре расстался с "Викторией" из Николаевки, которая дебютировала во Второй лиге. В 37 лет в украинском профессиональном футболе уже не поиграешь, поэтому назрел вопрос о смене профессии. Ответ на этот вопрос дал кремлёвский ублюдок - Игорь пошёл на фронт вместе со своим товарищем, голкипером Русланом Зарубиным. Несколько недель назад они через фейсбук собирали средства на авто для своего батальона Нацгвардии. UA-Футбол также принял участие в сборе, закрыв значительную часть. Этот фактор в том числе и стал поводом записать интервью с Чередниченко.

- Я бы хотел начать с благодарности, что помогли собрать на машину. Сейчас мы столкнулись с тем, что была в этом необходимость, и разместили пост в соц. сетях.

Если кто-то может помочь, пусть не финансово, но даже просто репостом - это уже помощь всем нам, кто в этом нуждается.

Кто-то платит налоги, которые идут на ту же армию, кто-то волонтёрит, кто-то выделяет личные средства. Кто-то работает на почте, через которую посылки приходят от тех же волонтёров. Кто-то в сфере продаж работает. Это всё нужно. Лишь бы желание было. В помощи все нуждаются.

Сейчас всем нужно максимально сплотиться. Я, допустим, знаю, что айтишники такую войну ведут, чтобы обеспечить безопасность в нашей стране для оплаты теми же банковскими картами. Это тоже сумасшедшая помощь. Мы её просто, может быть, не все замечаем, а на всех фронтах идёт война. Всё это надо. Я думаю, что и из заграницы многие стараются помогать.

24 февраля

– Как встретили войну?

– Так получилось, что с 23 на 24-е я приехал домой где-то в половине третьего ночи. Разбудил меня звонок от брата. Я не слышал выстрелов и взрывов, возможно, из-за того, что я живу на окраине города со стороны Киева. Может, просто крепко спал. Меня набрал брат, он у меня военнослужащий. Говорит: "Началось". Мы до этого разговаривали, я ему задавал вопросы, возможна или невозможна война. Эта тема была тёпленькая.

Первым делом я заправился, потому что не знал, что будет дальше. Когда уже выехал в город, увидел, какая суета. Это было около пяти утра. С того момента всё словно во сне. До сих пор. Как такое вообще могло произойти?

- Была паника?

- Паники не было. Много было вопросов - что делать, как быть. Мне, наверное, было проще, чем как минимум Руслану [Зарубину], у него была семья в городе. В моей жизненной ситуации так получилось, что я разведён, и дети живут с бывшей женой в Киеве, а я с гражданской женой здесь. То есть ответственность за детей на тот момент на меня не ложилась, а за себя что переживать.

Я просто не понимал, какие действия предпринимать. Я при мирной жизни владелец оружия: у меня есть разрешение и автомат. Но потом начинаешь думать: подожди, ещё никто никуда не дошёл. И также я понимал: как мой брат-военный, которого я уже вспоминал, продолжит работать - а у него ребёнок и жена. Я понимал, что ответственность за его семью на мне. В этот же день я со своей гражданской женой приехал к ним, и на следующий день поступила мне команда с семьёй брата выезжать в Полтавскую область. В принципе, я начал выполнять задачи, которые исходили от брата.

- Как к вам пришло решение, что нужно идти защищать родину?

- Наверное, всё постепенно. Не сказать, что прям сразу решил. Иной раз я читаю людей, что услышал взрывы, собрался и пошёл в военкомат. Такого не было. Сначала было обезопасить родных людей. Прежде всего, ты понимаешь, что ты не специалист - чего тебе лезть, если ты нихрена не умеешь. Да, опыт стрелять из оружия есть, но этого мало - я не военный, а футболист.

Наверное, пару переломных моментов было. Прежде всего, это Вернидуб. Меня это перевернуло: человек мало того, что в возрасте и настолько всё удачно складывалось в профессии, ещё и заграницей, принял решение и вступил в ВСУ. Второе это события в Буче, Гостомеле, Ирпене - они перевернули сознание.

Я, наверное, из тех людей, которые сами себе задают вопросы, чтобы попытаться кого-то в чём-то оправдать, понять. То есть с выводами не спешить. Поначалу я думал, что путин - это эталон мрази. Но когда произошли Буча, Гостомель и остальные, то я уже понял: причём тут путин, это народ, он его создал, это их образ мышления. Просто понимаешь, насколько люди… Даже не знаю, какую им оценку дать. Это нелюди просто.

Плюс пришло понимание, что даже в таких, как я - не умеющих делать ничего "военного" - есть нужда. Это не означает, что мне дадут автомат, зашлют в тыл какой-нибудь, чтобы проводить какие-то секретные спецоперации. Уже было понимание: надо подносить - буду подносить, надо копать - буду копать.

Плюс к всему это касалось конкретно твоего города Харькова.

Поэтому в какой-то момент уже понимаешь, что в зеркало смотреть уже чуть-чуть неудобно. Время прошло, а ты отсиживаешься спокойно. Всё-таки надо не просто жить, я гражданин этой страны. Время пришло, и абсолютно сомнений не было.

Когда я впервые завёл на эту тему разговор с братом, он мне сказал, что пока рассчитывает на меня дома. Поэтому сам для себя я нашёл отмазку на недели две-три. Потом ещё разок поговорили, ещё. В конце-концов он мне сказал: "Иди в военкомат - какие проблемы". Плюс так ещё получилось, что мы были постоянно с Русланом [Зарубиным] на связи, а вместе однозначно легче.

Футбол и IT

- Вы играли регулярно за "Викторию" в первой части прошлого сезона. Но в конце 2021 вас отзаявили. Почему так случилось?

- Всё, наверное, логично. Президент - амбициозный человек, который привык выполнять задачи. Мы, как коллектив, с ними не справлялись и не выполняли. Поэтому с его стороны было принято решение переформатировать команду с приобретением "Альянса" и ставкой на молодёжь. Скажем так, мы попали под кардинальные изменения. Поэтому так получилось. Были бы на первом месте, я думаю, никто бы ничего такого не делал.

- В январе и феврале 2022-го новую команду искали?

- Нет. Я уже ничего не искал. Ввиду своего возраста я всё понимал. В украинском футболе с 27 лет начинают говорить, что ты уже старый. Поэтому все эти годы я понимал, что мне об этом скажут. Я говорил, что буду играть до тех пор, пока актуален, кому-то навязывать себя и цепляться руками-ногами не буду.

Легко как-то это всё воспринял. Понятно, что надо было искать новую работу, переформатироваться. Были мысли, если связывать себя с тренерством, то начинать надо там, где ты заканчиваешь. Но с учётом того, что предложений оставаться в "Виктории" не было, питать каких-то иллюзий, что меня кто-то позовёт тренером, - это такое. Сейчас тренеров больше, чем футболистов, я это прекрасно понимал. Я был просто в поисках. Я думал в абсолютно другом направлении.

- Может, думали каким-то бизнесом заняться? Я видел у вас на странице в фейсбуке, что вы совладелец агентства недвижимости.

- К сожалению, я ещё не удалил эту информацию. Это агентство недвижимости уже не работает. Это один из краткосрочных проектов, который не пошёл.

Всю игровую карьеру я понимал, что рано или поздно закончу с футболом, всё время откладывал. Бизнес был. Он не был сконцентрирован в одной стране. С началом войны он рухнул абсолютно везде и обнулил меня, как и большинство людей в Украине. Бизнеса на данный момент нет никакого, к сожалению.

Уже года четыре я думал заниматься очень перспективным, как по мне, направлением. Футбол не позволял мне развивать его, а может быть лень моя. Я о сфере IT. 26 февраля должна была состояться последняя лекция, а 28-го у меня уже должен был пройти экзамен с получением сертификата. В онлайн-режиме допроходили. Я смотрел перспективы в этом направлении.

- Вы 20 лет в профессиональном футболе, но в УПЛ вы отыграли всего 19 матчей. Есть ли недосказанность в карьере?

- Я не могу жаловаться на свою карьеру. Естественно, хотелось бы большего. Хотя бы в Премьер-лиге поиграл, поэтому для себя какое-то самоуспокоение есть. По идее, звание мастера спорта заслужил, только у меня его нет. Когда клуб должен был подавать заявку, никто этого не сделал. А через какой-то промежуток времени сказали, что сейчас это звание уже никто не даст. Грубо говоря, сказать детям, что я занимался футболом и стал мастером спорта, в принципе могу.

Я поиграл достаточно долго. Очень классные воспоминания остались. Великолепные коллективы были. А то, что большего хотелось, это да. Мне кажется, невозможно, чтобы у футболистов была самоудовлетворённость карьерой.

- Вы короткое время играли в Беларуси за "Торпедо-БелАЗ". Остались у вас там знакомые?

- От Беларуси у меня тоже очень позитивные воспоминания за тот год, который я там играл. Я только хорошее могу сказать.

Возможно, парадоксально, что самые близкие мне люди из Беларуси нефутбольные. У моих друзей агроусадьба, однажды мы случайно к ним на хутор попали и до сих пор общаемся. С ребятами-футболистами, наверное, раз в полгода общаемся. С 24 февраля только один человек написал, как дела. А с нефутбольными как минимум раз в три недели созваниваемся.

- Что говорят ваши знакомые белорусы о войне?

- Тот человек, с которым я продолжаю общаться, ему 48 лет. Он рассказывал: "Мои одногодки считают, что в Украине нацисты, а путин - молодец. Я им говорю, вы хоть что-то кроме телевизора смотрите? Начинаю общаться с молодёжью, те уже мыслят реальностью". Можно сделать вывод, что те, у кого есть мозги открыть интернет, задаться целью и попытаться выяснить какую-то информацию, те разбираются и что-то понимают. Те, кто смотрит ТВ и не хотят задавать вопросов, тем уже готовые ответы вкладывают в голову. Я так понимаю, у них там своего рода разделение.

- Сейчас ходит много разговоров по поводу матчей чемпионата Украины во время войны. Рассматривается множество вариантов. Как вы относитесь к тому, чтобы команды играли во время войны?

- Первый вопрос, который у меня был: кто будет за это отвечать? Я, возможно, не понимаю чего-то, не знаю, но я просто технически не могу понять, кто поставит подпись. Просто вспоминаешь сразу коронавирус, когда играли без болельщиков. Летают ракеты по всей Украине. Никто не говорит играть в Харькове или условном Мариуполе, хотя понятно, что Мариуполя уже нет. А если не дай Бог один прилёт во время матча? Мне кажется, это нереально. Также я не понимаю, если это даже будет в одном или двух городах: в Киеве, на Закарпатье, во Львове. Команды должны тренироваться, должен быть цикл, проживание. Как по мне, это всё очень сложно. Я не понимаю, как это всё организовать.

С другой стороны, вспоминаешь, как все болели и переживали за сборную Украины. Страна у нас такая, в которой любят футбол, смотрят и переживают, болеют и получают удовольствие от игры.

Не хочется даже прокручивать в голове такую фразу, что надо как-то приспосабливаться к этой войне. Сейчас мне многие говорят: да, Харьков обстреливают, но что делать. Надо же как-то приспосабливаться. Задумываешься над этим - как же это страшно: приспосабливаться к войне. Это неправильно. Уже хочется, скажем так, решить вопрос.

- А если заграницей играть?

- Вообще без проблем: пусть бы проводился, пусть народ смотрит за своими любимыми командами и наблюдают хотя бы по телевизору. Все игроки в безопасности, никому не прилетит, болельщиков сколько выехало, они бы ходили на футбол в Польше. Это, наверное, было бы лучше. Просто, опять-таки, как это организовать. Мне кажется, на территории Украины играть пока не стоит. Мы воюем с такими свиньями, что они будут специально туда бить, если будут знать, что идёт игра. Кому это надо? Оно того не стоит.

"Нужно осознавать, что в стране происходит"

- Вы сказали, что многие стараются приспосабливаться к войне. Можно ли привыкнуть к войне с вашей точки зрения, как военного?

- Ох, вы сейчас сказали "как военного", аж слух режет. Я ещё не привык к этому.

По факту, мы с 14-го года привыкли жить в войне, но ходили и делали вид, что не замечаем ничего. Это тоже надо понимать. Кто-то ездил туда на войну, а в двухстах километрах от фронта все занимались своими делами, и никого этого не касалось. К этому привыкли за восемь лет. А к такому масштабу, как сейчас… Чтобы отвечать на этот вопрос, надо посмотреть на Израиль. Они, наверное, привыкли. Наверное, можно привыкнуть. Но как через себя это пропустить и зачем привыкать? Как по мне, вопрос есть и его надо решать. Ждать, может на этой неделе будут бомбить - нахрен так жить? Довериться и поверить в какое-то типа перемирие, договора, подписи с этими нелюдями - им верить и ждать ещё чего-то?

Не хотелось бы, чтобы кто-то привыкал. Хочется, чтобы люди осознавали. Пусть не все участвуют в военных событиях, не все обязаны воевать и сидеть в окопах, это тоже понятно. Но нужно осознавать, что в стране происходит. Потому что смотришь то на одесских пляжах, то в Киеве и понимаешь, что это не совсем правильно: как-то должны к этому более ответственно подходить люди. Тем более через себя пропускать.

- Многие говорят, что полномасштабной войны было не избежать. Каково ваше мнение?

- Тоже так думаю. Когда у нас был Евромайдан в 13-14 годах, думаю, ещё тогда всё должно было произойти по "Крымскому сценарию". Тогда немножко сорвался план. Полномасштабной войны избежать было абсолютно невозможно - у Адольфа второго были такие амбиции.

- Как думаете, когда закончится война?

- Понятно, что ответа никто не знает. Я отвечу, полагаясь чисто на свои предчувствия, потому что ни обосновать, ни объяснить не смогу. Я связываю это с Новым годом. Не знаю, почему, но я думаю, что до этого времени уже будет Перемога.