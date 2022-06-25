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"Мы с 2014-го жили в войне, но делали вид, что не замечаем ничего". Экс-футболист УПЛ сейчас защищает Украину

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Большое интервью с защитником Украины, который ещё в ноябре играл в футбол на профессиональном уровне

"Мы с 2014-го жили в войне, но делали вид, что не замечаем ничего". Экс-футболист УПЛ сейчас защищает Украину

Фото: ФК Вікторія / Автор невідомий

Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Война - время тяжёлых решений. Пример нашего сегодняшнего героя показывает, что начать всегда можно практически с нуля. Бывший футболист "Металлиста", "Александрии", "Полесья" и множества других клубов Игорь Чередниченко только в декабре расстался с "Викторией" из Николаевки, которая дебютировала во Второй лиге. В 37 лет в украинском профессиональном футболе уже не поиграешь, поэтому назрел вопрос о смене профессии. Ответ на этот вопрос дал кремлёвский ублюдок - Игорь пошёл на фронт вместе со своим товарищем, голкипером Русланом Зарубиным. Несколько недель назад они через фейсбук собирали средства на авто для своего батальона Нацгвардии. UA-Футбол также принял участие в сборе, закрыв значительную часть. Этот фактор в том числе и стал поводом записать интервью с Чередниченко.

- Я бы хотел начать с благодарности, что помогли собрать на машину. Сейчас мы столкнулись с тем, что была в этом необходимость, и разместили пост в соц. сетях.

Если кто-то может помочь, пусть не финансово, но даже просто репостом - это уже помощь всем нам, кто в этом нуждается.

Кто-то платит налоги, которые идут на ту же армию, кто-то волонтёрит, кто-то выделяет личные средства. Кто-то работает на почте, через которую посылки приходят от тех же волонтёров. Кто-то в сфере продаж работает. Это всё нужно. Лишь бы желание было. В помощи все нуждаются.

Сейчас всем нужно максимально сплотиться. Я, допустим, знаю, что айтишники такую войну ведут, чтобы обеспечить безопасность в нашей стране для оплаты теми же банковскими картами. Это тоже сумасшедшая помощь. Мы её просто, может быть, не все замечаем, а на всех фронтах идёт война. Всё это надо. Я думаю, что и из заграницы многие стараются помогать.

24 февраля

– Как встретили войну?
– Так получилось, что с 23 на 24-е я приехал домой где-то в половине третьего ночи. Разбудил меня звонок от брата. Я не слышал выстрелов и взрывов, возможно, из-за того, что я живу на окраине города со стороны Киева. Может, просто крепко спал. Меня набрал брат, он у меня военнослужащий. Говорит: "Началось". Мы до этого разговаривали, я ему задавал вопросы, возможна или невозможна война. Эта тема была тёпленькая.

Первым делом я заправился, потому что не знал, что будет дальше. Когда уже выехал в город, увидел, какая суета. Это было около пяти утра. С того момента всё словно во сне. До сих пор. Как такое вообще могло произойти?

- Была паника?
- Паники не было. Много было вопросов - что делать, как быть. Мне, наверное, было проще, чем как минимум Руслану [Зарубину], у него была семья в городе. В моей жизненной ситуации так получилось, что я разведён, и дети живут с бывшей женой в Киеве, а я с гражданской женой здесь. То есть ответственность за детей на тот момент на меня не ложилась, а за себя что переживать.

Я просто не понимал, какие действия предпринимать. Я при мирной жизни владелец оружия: у меня есть разрешение и автомат. Но потом начинаешь думать: подожди, ещё никто никуда не дошёл. И также я понимал: как мой брат-военный, которого я уже вспоминал, продолжит работать - а у него ребёнок и жена. Я понимал, что ответственность за его семью на мне. В этот же день я со своей гражданской женой приехал к ним, и на следующий день поступила мне команда с семьёй брата выезжать в Полтавскую область. В принципе, я начал выполнять задачи, которые исходили от брата.

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- Как к вам пришло решение, что нужно идти защищать родину?
- Наверное, всё постепенно. Не сказать, что прям сразу решил. Иной раз я читаю людей, что услышал взрывы, собрался и пошёл в военкомат. Такого не было. Сначала было обезопасить родных людей. Прежде всего, ты понимаешь, что ты не специалист - чего тебе лезть, если ты нихрена не умеешь. Да, опыт стрелять из оружия есть, но этого мало - я не военный, а футболист.

Наверное, пару переломных моментов было. Прежде всего, это Вернидуб. Меня это перевернуло: человек мало того, что в возрасте и настолько всё удачно складывалось в профессии, ещё и заграницей, принял решение и вступил в ВСУ. Второе это события в Буче, Гостомеле, Ирпене - они перевернули сознание.

Я, наверное, из тех людей, которые сами себе задают вопросы, чтобы попытаться кого-то в чём-то оправдать, понять. То есть с выводами не спешить. Поначалу я думал, что путин - это эталон мрази. Но когда произошли Буча, Гостомель и остальные, то я уже понял: причём тут путин, это народ, он его создал, это их образ мышления. Просто понимаешь, насколько люди… Даже не знаю, какую им оценку дать. Это нелюди просто.

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Плюс пришло понимание, что даже в таких, как я - не умеющих делать ничего "военного" - есть нужда. Это не означает, что мне дадут автомат, зашлют в тыл какой-нибудь, чтобы проводить какие-то секретные спецоперации. Уже было понимание: надо подносить - буду подносить, надо копать - буду копать.

Плюс к всему это касалось конкретно твоего города Харькова.

Поэтому в какой-то момент уже понимаешь, что в зеркало смотреть уже чуть-чуть неудобно. Время прошло, а ты отсиживаешься спокойно. Всё-таки надо не просто жить, я гражданин этой страны. Время пришло, и абсолютно сомнений не было.

Когда я впервые завёл на эту тему разговор с братом, он мне сказал, что пока рассчитывает на меня дома. Поэтому сам для себя я нашёл отмазку на недели две-три. Потом ещё разок поговорили, ещё. В конце-концов он мне сказал: "Иди в военкомат - какие проблемы". Плюс так ещё получилось, что мы были постоянно с Русланом [Зарубиным] на связи, а вместе однозначно легче.

Футбол и IT

- Вы играли регулярно за "Викторию" в первой части прошлого сезона. Но в конце 2021 вас отзаявили. Почему так случилось?
- Всё, наверное, логично. Президент - амбициозный человек, который привык выполнять задачи. Мы, как коллектив, с ними не справлялись и не выполняли. Поэтому с его стороны было принято решение переформатировать команду с приобретением "Альянса" и ставкой на молодёжь. Скажем так, мы попали под кардинальные изменения. Поэтому так получилось. Были бы на первом месте, я думаю, никто бы ничего такого не делал.

- В январе и феврале 2022-го новую команду искали?
- Нет. Я уже ничего не искал. Ввиду своего возраста я всё понимал. В украинском футболе с 27 лет начинают говорить, что ты уже старый. Поэтому все эти годы я понимал, что мне об этом скажут. Я говорил, что буду играть до тех пор, пока актуален, кому-то навязывать себя и цепляться руками-ногами не буду.

Легко как-то это всё воспринял. Понятно, что надо было искать новую работу, переформатироваться. Были мысли, если связывать себя с тренерством, то начинать надо там, где ты заканчиваешь. Но с учётом того, что предложений оставаться в "Виктории" не было, питать каких-то иллюзий, что меня кто-то позовёт тренером, - это такое. Сейчас тренеров больше, чем футболистов, я это прекрасно понимал. Я был просто в поисках. Я думал в абсолютно другом направлении.

- Может, думали каким-то бизнесом заняться? Я видел у вас на странице в фейсбуке, что вы совладелец агентства недвижимости.
- К сожалению, я ещё не удалил эту информацию. Это агентство недвижимости уже не работает. Это один из краткосрочных проектов, который не пошёл.

Всю игровую карьеру я понимал, что рано или поздно закончу с футболом, всё время откладывал. Бизнес был. Он не был сконцентрирован в одной стране. С началом войны он рухнул абсолютно везде и обнулил меня, как и большинство людей в Украине. Бизнеса на данный момент нет никакого, к сожалению.

Уже года четыре я думал заниматься очень перспективным, как по мне, направлением. Футбол не позволял мне развивать его, а может быть лень моя. Я о сфере IT. 26 февраля должна была состояться последняя лекция, а 28-го у меня уже должен был пройти экзамен с получением сертификата. В онлайн-режиме допроходили. Я смотрел перспективы в этом направлении.

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- Вы 20 лет в профессиональном футболе, но в УПЛ вы отыграли всего 19 матчей. Есть ли недосказанность в карьере?
- Я не могу жаловаться на свою карьеру. Естественно, хотелось бы большего. Хотя бы в Премьер-лиге поиграл, поэтому для себя какое-то самоуспокоение есть. По идее, звание мастера спорта заслужил, только у меня его нет. Когда клуб должен был подавать заявку, никто этого не сделал. А через какой-то промежуток времени сказали, что сейчас это звание уже никто не даст. Грубо говоря, сказать детям, что я занимался футболом и стал мастером спорта, в принципе могу.

Я поиграл достаточно долго. Очень классные воспоминания остались. Великолепные коллективы были. А то, что большего хотелось, это да. Мне кажется, невозможно, чтобы у футболистов была самоудовлетворённость карьерой.

- Вы короткое время играли в Беларуси за "Торпедо-БелАЗ". Остались у вас там знакомые?
- От Беларуси у меня тоже очень позитивные воспоминания за тот год, который я там играл. Я только хорошее могу сказать.

Возможно, парадоксально, что самые близкие мне люди из Беларуси нефутбольные. У моих друзей агроусадьба, однажды мы случайно к ним на хутор попали и до сих пор общаемся. С ребятами-футболистами, наверное, раз в полгода общаемся. С 24 февраля только один человек написал, как дела. А с нефутбольными как минимум раз в три недели созваниваемся.

- Что говорят ваши знакомые белорусы о войне?
- Тот человек, с которым я продолжаю общаться, ему 48 лет. Он рассказывал: "Мои одногодки считают, что в Украине нацисты, а путин - молодец. Я им говорю, вы хоть что-то кроме телевизора смотрите? Начинаю общаться с молодёжью, те уже мыслят реальностью". Можно сделать вывод, что те, у кого есть мозги открыть интернет, задаться целью и попытаться выяснить какую-то информацию, те разбираются и что-то понимают. Те, кто смотрит ТВ и не хотят задавать вопросов, тем уже готовые ответы вкладывают в голову. Я так понимаю, у них там своего рода разделение.

"Мы с 2014-го жили в войне, но делали вид, что не замечаем ничего". Экс-футболист УПЛ сейчас защищает Украину - изображение 2

- Сейчас ходит много разговоров по поводу матчей чемпионата Украины во время войны. Рассматривается множество вариантов. Как вы относитесь к тому, чтобы команды играли во время войны?
- Первый вопрос, который у меня был: кто будет за это отвечать? Я, возможно, не понимаю чего-то, не знаю, но я просто технически не могу понять, кто поставит подпись. Просто вспоминаешь сразу коронавирус, когда играли без болельщиков. Летают ракеты по всей Украине. Никто не говорит играть в Харькове или условном Мариуполе, хотя понятно, что Мариуполя уже нет. А если не дай Бог один прилёт во время матча? Мне кажется, это нереально. Также я не понимаю, если это даже будет в одном или двух городах: в Киеве, на Закарпатье, во Львове. Команды должны тренироваться, должен быть цикл, проживание. Как по мне, это всё очень сложно. Я не понимаю, как это всё организовать.

С другой стороны, вспоминаешь, как все болели и переживали за сборную Украины. Страна у нас такая, в которой любят футбол, смотрят и переживают, болеют и получают удовольствие от игры.

Не хочется даже прокручивать в голове такую фразу, что надо как-то приспосабливаться к этой войне. Сейчас мне многие говорят: да, Харьков обстреливают, но что делать. Надо же как-то приспосабливаться. Задумываешься над этим - как же это страшно: приспосабливаться к войне. Это неправильно. Уже хочется, скажем так, решить вопрос.

- А если заграницей играть?
- Вообще без проблем: пусть бы проводился, пусть народ смотрит за своими любимыми командами и наблюдают хотя бы по телевизору. Все игроки в безопасности, никому не прилетит, болельщиков сколько выехало, они бы ходили на футбол в Польше. Это, наверное, было бы лучше. Просто, опять-таки, как это организовать. Мне кажется, на территории Украины играть пока не стоит. Мы воюем с такими свиньями, что они будут специально туда бить, если будут знать, что идёт игра. Кому это надо? Оно того не стоит.

"Нужно осознавать, что в стране происходит"

- Вы сказали, что многие стараются приспосабливаться к войне. Можно ли привыкнуть к войне с вашей точки зрения, как военного?
- Ох, вы сейчас сказали "как военного", аж слух режет. Я ещё не привык к этому.

По факту, мы с 14-го года привыкли жить в войне, но ходили и делали вид, что не замечаем ничего. Это тоже надо понимать. Кто-то ездил туда на войну, а в двухстах километрах от фронта все занимались своими делами, и никого этого не касалось. К этому привыкли за восемь лет. А к такому масштабу, как сейчас… Чтобы отвечать на этот вопрос, надо посмотреть на Израиль. Они, наверное, привыкли. Наверное, можно привыкнуть. Но как через себя это пропустить и зачем привыкать? Как по мне, вопрос есть и его надо решать. Ждать, может на этой неделе будут бомбить - нахрен так жить? Довериться и поверить в какое-то типа перемирие, договора, подписи с этими нелюдями - им верить и ждать ещё чего-то?

Не хотелось бы, чтобы кто-то привыкал. Хочется, чтобы люди осознавали. Пусть не все участвуют в военных событиях, не все обязаны воевать и сидеть в окопах, это тоже понятно. Но нужно осознавать, что в стране происходит. Потому что смотришь то на одесских пляжах, то в Киеве и понимаешь, что это не совсем правильно: как-то должны к этому более ответственно подходить люди. Тем более через себя пропускать.

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- Многие говорят, что полномасштабной войны было не избежать. Каково ваше мнение?
- Тоже так думаю. Когда у нас был Евромайдан в 13-14 годах, думаю, ещё тогда всё должно было произойти по "Крымскому сценарию". Тогда немножко сорвался план. Полномасштабной войны избежать было абсолютно невозможно - у Адольфа второго были такие амбиции.

- Как думаете, когда закончится война?
- Понятно, что ответа никто не знает. Я отвечу, полагаясь чисто на свои предчувствия, потому что ни обосновать, ни объяснить не смогу. Я связываю это с Новым годом. Не знаю, почему, но я думаю, что до этого времени уже будет Перемога.

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В статье: Игорь Чередниченко война с Россией
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