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Украинцы за три дня собрали Притуле на четыре Байрактара для ВСУ

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Украинцы за три дня собрали Притуле на четыре Байрактара для ВСУ

facebook.com/serhiyprytula

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Украинцы за 3 дня перечислили известному украинскому телеведущему основателю благотворительного фонда Сергея Притулы и блогеру Игорю Лачену 600 млн гривен на приобретение 4 беспилотников "Байрактар" для ВСУ.

Об этом Притула сообщил в Facebook.

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"Задача была собрать за семь дней на три "Байрактара" – мы собрали на три "Байрактара" за три дня.

На три и даже немного сверху осталось. Причем, так сверху осталось, что берем еще один.

Четыре "Байрактора" за три дня – это наш с вами результат", - рассказал Притула.

Также он добавил, что за эти три дня удалось собрать 600 миллионов гривен.

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В статье: война с Россией Сергей Притула
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