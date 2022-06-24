Украинцы за три дня собрали Притуле на четыре Байрактара для ВСУ
Українці - неймовірні
facebook.com/serhiyprytula
Украинцы за 3 дня перечислили известному украинскому телеведущему основателю благотворительного фонда Сергея Притулы и блогеру Игорю Лачену 600 млн гривен на приобретение 4 беспилотников "Байрактар" для ВСУ.
Об этом Притула сообщил в Facebook.
"Задача была собрать за семь дней на три "Байрактара" – мы собрали на три "Байрактара" за три дня.
На три и даже немного сверху осталось. Причем, так сверху осталось, что берем еще один.
Четыре "Байрактора" за три дня – это наш с вами результат", - рассказал Притула.
Также он добавил, что за эти три дня удалось собрать 600 миллионов гривен.
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