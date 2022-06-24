Источник: Россия пытается, но ей не удается помешать поставке западного оружия для Украины

Россияне пытаются, но не могут атаковать поставки западного оружия в Украину, пишет Sky News.

Издание ссылается на представителя Министерства обороны США, который знаком с ситуацией, и который говорил на условиях анонимности.

Он сказал, что оружие, в том числе системы большой дальности, успешно доставляется в Украину, и РФ не может этому помешать.

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Он также не придал большого значения уходу украинских войск из Северодонецка.

"Выводя украинские вооруженные силы из Северодонецка, они занимают положение, в котором могут лучше защищаться", – сказал чиновник.