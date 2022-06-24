  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Источник: Россия пытается, но ей не удается помешать поставке западного оружия для Украины
В тренде

Источник: Россия пытается, но ей не удается помешать поставке западного оружия для Украины

Общие новости
(1 голосов)

РФ не может помешать поставкам западного вооружения Украине

Источник: Россия пытается, но ей не удается помешать поставке западного оружия для Украины

facebook.com/CinCAFU

Новина українською

Россияне пытаются, но не могут атаковать поставки западного оружия в Украину, пишет Sky News.

Издание ссылается на представителя Министерства обороны США, который знаком с ситуацией, и который говорил на условиях анонимности.

Он сказал, что оружие, в том числе системы большой дальности, успешно доставляется в Украину, и РФ не может этому помешать.

Читайте такжеЕще немного HIMARSов. США в ближайшее время должны объявить об очередном пакете военной помощи для Украины

Он также не придал большого значения уходу украинских войск из Северодонецка.

"Выводя украинские вооруженные силы из Северодонецка, они занимают положение, в котором могут лучше защищаться", – сказал чиновник.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде