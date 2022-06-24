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Кулеба украинским солдатам: Хочу заверить, что оружие будет. И уже скоро

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По словам главы МИД, процессы ускоряются

Кулеба украинским солдатам: Хочу заверить, что оружие будет. И уже скоро

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что процессы поставки оружия в Украину ускоряются.

"Оружие будет, и его будет больше, мы ускоряем эти процессы. Я хочу заверить каждого солдата, который защищает наше государство в том, что оружие будет. И уже скоро", - сказал главный дипломат Украины.

Добавим, что накануне стало известно о том, что США приняли решение об очередном пакете военной помощи Украине в размере 450-ти миллионов долларов.

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В статье: война с Россией
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Источник:
МЕТА

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