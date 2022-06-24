Кулеба украинским солдатам: Хочу заверить, что оружие будет. И уже скоро
По словам главы МИД, процессы ускоряются
Getty Images / Global Images Ukraine
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что процессы поставки оружия в Украину ускоряются.
"Оружие будет, и его будет больше, мы ускоряем эти процессы. Я хочу заверить каждого солдата, который защищает наше государство в том, что оружие будет. И уже скоро", - сказал главный дипломат Украины.
Добавим, что накануне стало известно о том, что США приняли решение об очередном пакете военной помощи Украине в размере 450-ти миллионов долларов.
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Источник:МЕТА
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