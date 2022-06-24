Зеленский и Арахамия обратились к участникам антиправительственного митинга в Тбилиси

В центре грузинской столицы Тбилиси перед зданием парламента в пятницу началась акция протеста, участники которой требуют от властей выполнить требования ЕС по получению страной статуса кандидата на членство.

Об этом сообщает SOVA.

Организатором акции является общественное движение "Сирцхвилиа" (в переводе с грузинского – "позор").

Участники акции требуют выполнения соглашения, заключенного между грузинскими властями и оппозицией при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля, а ответственность за проведение реформ должен взять на себя грузинский народ.

Во исполнение этих требований митингующие дали властям неделю, иначе же обещают бессрочные протесты.

К собравшимся обратились президент Украины Владимир Зеленский и народный депутат Украины Давид Арахамия, которого премьер Грузии Ираклий Гарибашвили обвинял в блокировании кандидатского статуса для страны .

Украинский президент заявил, что верит в европейское будущее Грузии, и пообещал, что Украина поможет грузинскому народу на этом пути. А по словам Арахамии, и украинский, и грузинский народы всегда боролись за свое место в единой Европейской семье, но сегодня у грузин забирают возможность воссоединиться с Европой. Он также призвал народ Грузии оценить действия нынешнего правительства "Грузинской мечты".

Напомним, что Грузия подала заявку на вступление в ЕС вместе с Украиной и Молдовой, однако получила отказ от Еврокомиссии в предоставлении кандидатского статуса. ЕС согласился официально признать европейскую перспективу Грузии.

В своих рекомендациях Еврокомиссия прописала для Грузии очень конкретный перечень реформ, выполнение которых позволит претендовать на получение кандидатства. И вот по этим реформам оценки в Грузии радикально отличаются.