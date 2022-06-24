CNN: Украина получит вторую партию HIMARS уже в июле
Еще один взвод украинских военных уже проходит обучение работе с системами
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Украина получит
"По словам высокопоставленного представителя министерства обороны США, первая партия из четырех высокомобильных артиллерийских ракетных систем, которые США пообещали Украине, в настоящее время находится в стране, а недавно объявленная партия из четырех HIMARS будет доставлена к середине июля", - отмечает издание.
Как отметил источник, еще один взвод украинцев уже проходит обучение работе с системами.
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