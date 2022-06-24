CNN: Украина получит вторую партию HIMARS уже в июле

Украина получит заявленные реактивные системы залпового огня (РСЗО) М142 HIMARS в середине июля. Об этом пишет CNN со ссылкой на представителя Министерства обороны США.

"По словам высокопоставленного представителя министерства обороны США, первая партия из четырех высокомобильных артиллерийских ракетных систем, которые США пообещали Украине, в настоящее время находится в стране, а недавно объявленная партия из четырех HIMARS будет доставлена ​​к середине июля", - отмечает издание.

Как отметил источник, еще один взвод украинцев уже проходит обучение работе с системами.