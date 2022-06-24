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Зеленский: Четыре месяца назад для Украины все изменилось. Мы стали страной в берцах

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Но не изменилась цель

Зеленский: Четыре месяца назад для Украины все изменилось. Мы стали страной в берцах

V_Zelenskiy_official

Новина українською

Президент Владимир Зеленский заявил, что четыре месяца назад для Украины все поменялось. По его словам, для украинцев изменился уклад, но не мировоззрение.

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"Мы стали страной в берцах. Страна в танках, самолетах и кораблях. Страной в окопах и бомбоубежищах. Изменился наш уклад, но не наше мировоззрение. Изменился путь, по которому мы идем к цели, но не изменилась цель", – написал Зеленский в социальных сетях.

Глава государства подчеркнул, что украинцы борются за свою свободу и свою землю. "Ради будущего своих детей и внуков, за их жизнь и возможность построить новую Украину", – добавил президент.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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