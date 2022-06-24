Зеленский: Четыре месяца назад для Украины все изменилось. Мы стали страной в берцах
Но не изменилась цель
V_Zelenskiy_official
Президент Владимир Зеленский заявил, что четыре месяца назад для Украины все поменялось. По его словам, для украинцев изменился уклад, но не мировоззрение.
"Мы стали страной в берцах. Страна в танках, самолетах и кораблях. Страной в окопах и бомбоубежищах. Изменился наш уклад, но не наше мировоззрение. Изменился путь, по которому мы идем к цели, но не изменилась цель", – написал Зеленский в социальных сетях.
Глава государства подчеркнул, что украинцы борются за свою свободу и свою землю. "Ради будущего своих детей и внуков, за их жизнь и возможность построить новую Украину", – добавил президент.
Популярное сейчас
- Президент Вереса: История олигархического футбола Украины закончена
- Забарный и Тоттенхэм? Это было бы слишком хорошо
- Появилось видео с использованием ВСУ американских HIMARS, а также ролик-сравнение системы с Градом
- россияне нанесли массированный ракетный удар по Николаеву
- Когда, если не сейчас? Вратарь Динамо и сборной Украины женился во второй раз. ФОТО
- Мелитопольские фермери подсунули солдатам оркостана отравленную черешню
Новости по теме
- 21:52 Украинские Зеленский прокомментировал историческое решение ЕС, а на флагштоке перед Советом Европы подняли флаг Украины
- 16:15 Украинские Речь идет не о деньгах или бизнесе, а об общей безопасности, - Зеленский упрекнул Израиль в отсутствии санкций против России
- 00:32 Украинские Зеленский: Цель оккупантов неизменна – шаг за шагом уничтожить весь Донбасс