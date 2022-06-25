Кулеба - о движении Украины в ЕС: 30 лет работы российских пропагандистов насмарку

Российское руководство недовольно предоставлением Украине статуса кандидата на членство в Европейском Союзе , а слабая официальная реакция Кремля на соответствующее решение членов Сообщества наиграна.

Как сообщает Интерфакс-Украина, об этом заявил глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Их слабость в реакции (на предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС – ред) является, безусловно, наигранной. На самом деле, Москву бесит тот факт, что Украина будет членом Европейского Союза", - сказал он в эфире национального телемарафона, отвечая на вопросы ведущей о "слабой" реакции РФ на информацию о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

Он отметил, что за последние 30 лет в украинском информационном пространстве распространялся нарратив российской пропаганды о том, что Украина якобы "не нужна Европе, поэтому она должна развернуться в сторону России".

"30 лет этой работы (российских пропагандистов – ред) просто насмарку. Украина идет в Европейский Союз. И это, наконец, подтверждено со стороны самого Союза", - подчеркнул Кулеба.

Глава украинского МИД добавил, что Москва "с удовольствием" хотела бы остановить процесс евроинтеграции Украины, однако у нее уже нет такой возможности.