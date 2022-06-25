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Россияне нанесли массированный ракетный удар по территории Украины

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Взрывы раздались в семи областях

Россияне нанесли массированный ракетный удар по территории Украины

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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Всю ночь субботы, 25 июня, россияне били ракетами по территории Украины.

В частности, с территории Беларуси были обстреляны Черниговская, Житомирская и Киевская области. Сообщается, что под удар попала село Десна, возле которого расположены военные полигоны.

По словам очевидцев, несколько взрывов было слышно на севере Киевщины. С Житомирской области СМИ публикуют снимки характерных следов в небе от работы ПВО.

Кроме того, ночью был обстрелян Харьков, а уже утром серия взрывов прозвучала в Николаеве. Есть информация о прилетах в Днепропетровской и Львовской областях.

Информации о последствиях обстрелов пока нет.

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В статье: война с Россией
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