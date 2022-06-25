Россияне нанесли массированный ракетный удар по территории Украины

Всю ночь субботы, 25 июня, россияне били ракетами по территории Украины.

В частности, с территории Беларуси были обстреляны Черниговская, Житомирская и Киевская области. Сообщается, что под удар попала село Десна, возле которого расположены военные полигоны.

По словам очевидцев, несколько взрывов было слышно на севере Киевщины. С Житомирской области СМИ публикуют снимки характерных следов в небе от работы ПВО.

Кроме того, ночью был обстрелян Харьков, а уже утром серия взрывов прозвучала в Николаеве. Есть информация о прилетах в Днепропетровской и Львовской областях.

Информации о последствиях обстрелов пока нет.