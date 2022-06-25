Президент присвоил 10-й морской авиабригаде имя полковника, который вывел авиацию из Крыма в 2014-м

Президент Владимир Зеленский присвоил имя Героя Украины полковника Игоря Бедзая 10-й морской авиационной бригаде Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

В документе отмечается, что с целью увековечения памяти о Герое Украины полковнике Игоре Бедзае, 10-й морской авиационной бригаде Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины присвоено его имя. В дальнейшем она будет именоваться 10-й морской авиационной бригадой имени Героя Украины полковника Игоря Бедзая ВМС ВСУ.

Напомним, Герой погиб в начале мая, когда его вертолет сбил российский истребитель.

Именно Игорь Бедзай командовал выводом морской авиации Украины из оккупированого Крыма в 2014 году. Тогда, благодаря действиям командира, весь состав бригады взлетел с аэродрома, выполнив скрытые маневры, и перелетел на материковую часть страны.