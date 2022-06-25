Россияне ударили ночью шестью ракетами по Львовщине
Запуск производился с Черного моря
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Около четырех часов утра россияне нанесли удар шестью ракетами по Львовщине. Информацию об этом подтвердил губернатор области Максим Козицкий.
По Яворивскому району было выпущено шесть ракет. Две из них были сбиты силами ПВО, еще четыре попали по военному объекту. Запуск производился с Черного моря.
В результате удара четверо пострадавших, один средней сложности и трое - легкой. Пожар уже локализован.
Ранее мы сообщали, что этой ночью по Житомирщине и Черниговщине
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