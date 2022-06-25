Россияне ударили ночью шестью ракетами по Львовщине

Около четырех часов утра россияне нанесли удар шестью ракетами по Львовщине. Информацию об этом подтвердил губернатор области Максим Козицкий.

По Яворивскому району было выпущено шесть ракет. Две из них были сбиты силами ПВО, еще четыре попали по военному объекту. Запуск производился с Черного моря.

В результате удара четверо пострадавших, один средней сложности и трое - легкой. Пожар уже локализован.