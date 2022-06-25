На Харьковском, Запорожском и Южнобужском направлениях враг сосредоточился на удержании позиций – Генштаб

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины проинформировал об общей ситуации на фронте по состоянию на утро 25 июня.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация по деятельности вооруженных сил республики Беларусь существенных изменений не претерпела. Сохраняется угроза применения ракетного вооружения с территории этой страны.

На Северском направлении для прикрытия участка российско-украинской границы в Брянской и Курской областях противник удерживает до трех батальонных тактических групп из состава 1-й танковой и 20-й общевойсковой армий, а также подразделения воздушно-десантных войск. Враг обстрелял из артиллерии позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Бучки Черниговской области и Бояро-Лежачи Сумской области. Оккупанты продолжают фортификационное оборудование оборонных позиций в приграничных районах Брянской области.

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На Харьковском направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании ранее занятых позиций. Совершил артиллерийские обстрелы по элементам инфраструктуры в районах города Харькова и Вяловского водохранилища.

Действия вражеской штурмовой группы в районе населённого пункта Уды наши воины решительно подавили. Противник отошел. Нанес авиаудар с вертолетов Ка-52 в районе населенного пункта Яворское.

На Славянском направлении противник основные усилия сосредотачивает на ведении наступления в направлении населенных пунктов Довгенькое и Долина. Враг обстрелял наши позиции у Новой Дмитровки, Крестища, Дибровного и Богородичного. Пытается вести штурмовые действия в направлении Довгенькое - Мазановка, бой продолжается. Нанес авиаудар неподалеку от Дибровного.

На Донецком направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых рубежей и проведении перегруппировки войск.

На Краматорском направлении активных действий не вел. Совершал огненное поражение наших подразделений из минометов и реактивной артиллерии в районах Райгородка и Стародубовки.

На Северодонецком направлении оккупанты обстреливали из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Лисичанск, Спорное и Волчеяровка. Нанесли авиаудар в районе Лисичанска, пытались блокировать город с юга.

В целях вытеснения наших подразделений враг вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Метелкино, Сиротино и Вороново.

На Бахмутском направлении украинские воины остановили наступление вражеской пехоты в направлении Владимировка – Покровское. После огневого воздействия противник отошел. Подразделениями из состава 5-й общевойсковой армии оккупанты ведут наступление в направлении Пилипчатино – Покровское, боевые действия продолжаются. В направлении Роты – Вершина враг продвинулся на один километр.

С целью содействия действиям группировки на направлении сосредоточения основных усилий, оккупанты пытаются на Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях вести сковывающие действия и удерживать занятые рубежи. На Запорожском направлении – ведут оборону.

Враг пытался взять под контроль участок дороги Ясиноватая – Константиновка – вел бой в направлении Васильевка – Каменка. Наши защитники дали решительный отпор. Противник с потерями отступил.

На Южнобужском направлении оккупанты сосредотачивают основные усилия на удержании занятых рубежей. Ведут разведку, совершенствуют инженерное оборудование и стараются не допустить перегруппировки наших войск.

Для восстановления ранее утраченного положения, силами в ротную тактическую группу, враг вел наступление в направлении Потемкино – Высокополье Херсонской области, успеха не имел, отошел.

Вел воздушную разведку БпЛА в районе населенного пункта Староселье.