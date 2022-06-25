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Россияне ночью обстреляли жилые дома и гражданскую инфраструктуру Чугуева

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Есть раненые

Россияне ночью обстреляли жилые дома и гражданскую инфраструктуру Чугуева

Фото: t.me/GalinaMinaeva

UA-Футбол
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Российские войска продолжают хаотичный обстрел Харьковской области. По информации Чугуевского городского головы Галины Минаевой, этой ночью под удар попали районы Чугуева и Клугино-Башкировки. Обстрел велся по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры. Есть раненые.

Отметим, что Чугуев в последнее время под регулярным огнем русской артиллерии, бьющей по городу обычно ночью.

Ранее мы сообщали, что за эту ночь по Украине с территории беларуси и акватории Черного моря было выпущено 50 ракет: 44 по Житомирщине и Черниговщине, 6 – по Львовщине.

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В статье: война с Россией
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