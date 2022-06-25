Россияне ночью обстреляли жилые дома и гражданскую инфраструктуру Чугуева

Российские войска продолжают хаотичный обстрел Харьковской области. По информации Чугуевского городского головы Галины Минаевой, этой ночью под удар попали районы Чугуева и Клугино-Башкировки. Обстрел велся по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры. Есть раненые.

Отметим, что Чугуев в последнее время под регулярным огнем русской артиллерии, бьющей по городу обычно ночью.