Столтенберг: Эта война закончится за столом переговоров и мы хотим обеспечить сильную позицию Украины
Чиновник поддерживает нашу страну
Getty Images / Global Images Ukraine
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война России против Украины должна завершиться за столом переговоров.
"Скорее всего, эта война окончится за столом переговоров. Мы отвечаем за то, чтобы обеспечить максимально сильную позицию Украины.
Лучший способ сделать это – оказывать мощную военную и экономическую поддержку и продвигать жесткие санкции против России", – сказал Столтенберг.
Напомним, 23 июня Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса имеют "политическое и моральное обязательство" не прекращать поставки оружия Украине, пока не закончится война.
Популярное сейчас
- Еще по одному самолету и вертолету. Генштаб опубликовал новые данные российских потерь на войне в Украине
- Президент присвоил 10-й морской авиабригаде имя полковника, который вывел авиацию из Крыма в 2014-м
- Блинкен: Украина будет существовать дольше, чем будет жить Путин. Россия уже проиграла
- Генштаб: На Южнобугском направлении в результате наступления ВСУ часть сил врага оставила свои позиции
- Вратарь киевского Динамо сделал эффектную патриотическую татуировку. ФОТО
- Грилиш оттянулся в Лас-Вегасе: вечеринка до 4 утра, сотни бутылок шампанского, Робертсон в теме
Новости по теме
- 09:27 Украинские Столтенберг: С современным оружием растет вероятность, что Украина сможет вытеснить россиян из Донбасса
- 20:09 Украинские За войну в Украине ответственен Путин - генсек НАТО ответил Папе Римскому
- 13:05 Украинские Генсек НАТО: Альянс готовит план перевода ВСУ с постсоветского вооружения на наши стандарты