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Столтенберг: Эта война закончится за столом переговоров и мы хотим обеспечить сильную позицию Украины

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Чиновник поддерживает нашу страну

Столтенберг: Эта война закончится за столом переговоров и мы хотим обеспечить сильную позицию Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война России против Украины должна завершиться за столом переговоров.

"Скорее всего, эта война окончится за столом переговоров. Мы отвечаем за то, чтобы обеспечить максимально сильную позицию Украины.

Лучший способ сделать это – оказывать мощную военную и экономическую поддержку и продвигать жесткие санкции против России", – сказал Столтенберг.

Напомним, 23 июня Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса имеют "политическое и моральное обязательство" не прекращать поставки оружия Украине, пока не закончится война.

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В статье: война с Россией Йенс Столтенберг
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Источник:
El Pais

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