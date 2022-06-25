Столтенберг: Эта война закончится за столом переговоров и мы хотим обеспечить сильную позицию Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война России против Украины должна завершиться за столом переговоров.

"Скорее всего, эта война окончится за столом переговоров. Мы отвечаем за то, чтобы обеспечить максимально сильную позицию Украины.

Лучший способ сделать это – оказывать мощную военную и экономическую поддержку и продвигать жесткие санкции против России", – сказал Столтенберг.