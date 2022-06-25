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Два российских генерала отстранены от управления войсками с начала июня, - Британская разведка

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В очередной раз "полетели головы"

Два российских генерала отстранены от управления войсками с начала июня, - Британская разведка

Новина українською

Минобороны Британии заявило, что с начала июня высшее командование россии отстранило нескольких генералов от ключевых командных должностей в войне с Украиной.

В частности, были отстранены командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков и командующий Южного военного округа генерал армии Александр Дворников. Дворников определенное время исполнял обязанности главного оперативного командира в Украине.

Теперь командование Южным военным округом, вероятно, перейдет к генерал-полковнику Сергею Суровикину. На протяжении более тридцати лет карьера этого россиянина сопровождалась обвинениями в коррупции и жестокости.

Также напомним, что глава правительства Британии Борис Джонсон ранее заявил, что, по данным разведки, в ближайшие месяцы наступление россиян затормозится из-за истощения ресурсов.

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В статье: война с Россией Разведка Британии
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