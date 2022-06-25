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Глава ГУР: Украина вернется к своим границам 1991 года. Мы не рассматриваем другие сценарии

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Начиная с августа произойдут определенные события, которые продемонстрируют всему миру, что переломный момент начинает происходить

Глава ГУР: Украина вернется к своим границам 1991 года. Мы не рассматриваем другие сценарии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Трагедия, к которой путин привел россию и Украину, закончится катастрофой для рф. Об этом в комментарии британскому телеканалу ITV сообщил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов.

"Вы видите, что на Николаевском и Херсонском направлениях есть определенное изменение. Это только вопрос времени для Херсона.

Украина вернется к своим границам 1991 года, других сценариев не будет, мы не рассматриваем никаких других сценариев. Начиная с августа произойдут события, которые продемонстрируют всему миру, что переломный момент начинает происходить.

Я говорил это раньше и повторю еще раз – к концу года активные бои уменьшатся практически до нуля. Мы непоколебимы в своей точке зрения. Мы восстановим контроль над своими территориями в обозримом будущем.

Путин не будет иметь успеха. Это трагедия, к которой он привел россию и Украину, и это закончится катастрофой для рф. Ничего другого", – сказал Буданов.

Ранее Кирилл Буданов анонсировал освобождение значительного числа наших пленных в ближайшее время.

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В статье: война с Россией Кирилл Буданов
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