Глава ГУР: Украина вернется к своим границам 1991 года. Мы не рассматриваем другие сценарии

Трагедия, к которой путин привел россию и Украину, закончится катастрофой для рф. Об этом в комментарии британскому телеканалу ITV сообщил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов.

"Вы видите, что на Николаевском и Херсонском направлениях есть определенное изменение. Это только вопрос времени для Херсона.

Украина вернется к своим границам 1991 года, других сценариев не будет, мы не рассматриваем никаких других сценариев. Начиная с августа произойдут события, которые продемонстрируют всему миру, что переломный момент начинает происходить.

Я говорил это раньше и повторю еще раз – к концу года активные бои уменьшатся практически до нуля. Мы непоколебимы в своей точке зрения. Мы восстановим контроль над своими территориями в обозримом будущем.

Путин не будет иметь успеха. Это трагедия, к которой он привел россию и Украину, и это закончится катастрофой для рф. Ничего другого", – сказал Буданов.