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Германия рассматривает возможность поставить Украине дополнительные PzH 2000

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Германия рассматривает возможность поставить Украине дополнительные PzH 2000

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Правительство Германии хочет передать Украине больше самоходных гаубиц PzH 2000 калибра 155 мм для защиты от агрессии россии.

В настоящее время переговоры ведутся с Нидерландами и еще одним европейским партнером по передаче вооруженным силам Украины дополнительной артиллерии. Об этом в пятницу сообщил представитель немецкого Минобороны агентству DPA.

Украина получила семь единиц Panzerhaubitze 2000 из Германии и пять таких САУ от Нидерландов. Однако, для оснащения полного артиллерийского дивизиона ВСУ необходимо 18 гаубиц, и нужно еще получить дополнительные шесть единиц.

В Берлине намерены выполнить просьбу, если партнеры также присоединятся к поставке этого вооружения. Германия могла бы поставила еще три САУ Panzerhaubitze 2000.

Среди операторов PzH 2000, которые еще не передавали артиллерию Украине, есть Италия, имеющая до 70 единиц таких САУ. Ранее итальянские медиа сообщали, что передача Украине PzH 2000 исследовалась итальянским правительством.

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В статье: Германия война с Россией
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Источник:
Handelsblatt

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