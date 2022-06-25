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В Луганской области произошел взрыв на военных складах россиян

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В Луганской области произошел взрыв на военных складах россиян

Фото: surovyi_severodonetsk / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Во временно неподконтрольном Украине Сватово этой ночью произошел взрыв, из-за которого вспыхнул сильный пожар.

По информации главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, в городе Луганской области прогремели взрывы на складе боеприпасов оккупантов, который был расположен в районе комбикормового завода. О потерях врага информации пока нет.

Напомним, ранее Сергей Гайдай сообщал, что россияне почти разрушили мост в Лисичанск.

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В статье: война с Россией
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