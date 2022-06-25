В Луганской области произошел взрыв на военных складах россиян

Во временно неподконтрольном Украине Сватово этой ночью произошел взрыв, из-за которого вспыхнул сильный пожар.

По информации главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, в городе Луганской области прогремели взрывы на складе боеприпасов оккупантов, который был расположен в районе комбикормового завода. О потерях врага информации пока нет.