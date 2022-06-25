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Хакеры устроили фэйковый разговор Виталия Кличко с мэрами Берлина и Мадрида

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Хакеры воспользовались технологией "DeepFake"

Хакеры устроили фэйковый разговор Виталия Кличко с мэрами Берлина и Мадрида

Фото: t.me/vitaliy_klitschko / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Хакеры решили пошутить над бургомистром Берлина Франциской Гиффай и организовали ей фейковый диалог с мэром Киева Виталием Кличко. В пятницу "состоялся" этот разговор, в котором сам Кличко участия не принимал.

Как сообщает Bild, хакеры воспользовались технологией "DeepFake", чтобы ввести в заблуждение Гиффай.

Мэр Киева спрашивал, сколько беженцев Берлин уже принял, как функционирует их финансовая поддержка и призвал бургомистра выслать украинских мужчин из города на фронт. Понять, что это подставный Кличко, Гиффай смогла только после вопроса, сколько украинцев обманом получают социальную помощь.

"Мы видели на экране Виталия Кличко, этот человек говорил так же, он смеялся, двигался, как Кличко. Мы не могли заподозрить обман", - сказали в администрации Берлина.

Настоящий Виталий Кличко уже отреагировал на это и заверил, что он не участвовал в разговоре не только с мэром Берлина, но и Мадрида.

"Враг не унимается и ведет войну по всем фронтам - в частности, по дезинформации, по дискредитации украинских политиков. Чтобы рассорить с европейскими партнерами, чтобы Украине не помогали.

Вчера якобы от моего имени мэрам нескольких европейских столиц с фальшивого почтового адреса разослали запросы общения через ZOOM. Поскольку наши друзья оперативно реагируют и поддерживают нас, мэры Берлина и Мадрида согласились на разговор. И с помощью технологии DeepFake с ними говорил злоумышленник, выдавая себя за Кличко.

Убежден, что правоохранители должны расследовать такую ​​"деятельность". Если нужно – привлечь иностранных специалистов.

Кстати, гибридная война, дезинформация со стороны России - одна из тем панельной дискуссии, в которой мы с братом должны принимать участие на саммите НАТО в Мадриде на следующей неделе", - написал мэр столицы в телеграм.

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В статье: Виталий Кличко война с Россией
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