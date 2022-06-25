Хакеры устроили фэйковый разговор Виталия Кличко с мэрами Берлина и Мадрида

Хакеры решили пошутить над бургомистром Берлина Франциской Гиффай и организовали ей фейковый диалог с мэром Киева Виталием Кличко. В пятницу "состоялся" этот разговор, в котором сам Кличко участия не принимал.

Как сообщает Bild, хакеры воспользовались технологией "DeepFake", чтобы ввести в заблуждение Гиффай.

Мэр Киева спрашивал, сколько беженцев Берлин уже принял, как функционирует их финансовая поддержка и призвал бургомистра выслать украинских мужчин из города на фронт. Понять, что это подставный Кличко, Гиффай смогла только после вопроса, сколько украинцев обманом получают социальную помощь.

"Мы видели на экране Виталия Кличко, этот человек говорил так же, он смеялся, двигался, как Кличко. Мы не могли заподозрить обман", - сказали в администрации Берлина.

Настоящий Виталий Кличко уже отреагировал на это и заверил, что он не участвовал в разговоре не только с мэром Берлина, но и Мадрида.