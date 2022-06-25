Кирби: Господин Зеленский должен сам определить, как будет выглядеть победа
Украина имеет полную поддержку от Соединенных Штатов
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Координатор стратегических коммуникации совета по нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сам должен определить, на каких условиях завершить войну с Россией.
"Безусловно, мы хотим, чтобы суверенитет Украины полностью уважали, мы хотим, чтобы территориальная целостность Украины полностью восстановилась. На самом деле пути должны закончить эту войну, но господин Зеленский может определить, как будет выглядеть победа.
И очевидно, борьбу ведут украинцы. Только они определяют, какие операции они будут проводить, это их право. Вооружение теперь украинская собственность, и они решают, как они ее использовать
И вооружение, которое они получают из Соединенных Штатов, теперь принадлежит им", – сказал Кирби.
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