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Кирби: Господин Зеленский должен сам определить, как будет выглядеть победа

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Украина имеет полную поддержку от Соединенных Штатов

Кирби: Господин Зеленский должен сам определить, как будет выглядеть победа

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Координатор стратегических коммуникации совета по нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сам должен определить, на каких условиях завершить войну с Россией.

"Безусловно, мы хотим, чтобы суверенитет Украины полностью уважали, мы хотим, чтобы территориальная целостность Украины полностью восстановилась. На самом деле пути должны закончить эту войну, но господин Зеленский может определить, как будет выглядеть победа.

И очевидно, борьбу ведут украинцы. Только они определяют, какие операции они будут проводить, это их право. Вооружение теперь украинская собственность, и они решают, как они ее использовать

И вооружение, которое они получают из Соединенных Штатов, теперь принадлежит им", – сказал Кирби.

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В статье: США война с Россией Джон Кирби
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Источник:
Голос Америки

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