Кирби: Господин Зеленский должен сам определить, как будет выглядеть победа

Координатор стратегических коммуникации совета по нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сам должен определить, на каких условиях завершить войну с Россией.

"Безусловно, мы хотим, чтобы суверенитет Украины полностью уважали, мы хотим, чтобы территориальная целостность Украины полностью восстановилась. На самом деле пути должны закончить эту войну, но господин Зеленский может определить, как будет выглядеть победа.

И очевидно, борьбу ведут украинцы. Только они определяют, какие операции они будут проводить, это их право. Вооружение теперь украинская собственность, и они решают, как они ее использовать

И вооружение, которое они получают из Соединенных Штатов, теперь принадлежит им", – сказал Кирби.