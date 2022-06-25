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В кремле продолжают угрожать Литве. Теперь поставили под сомнение её государственные границы

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Это уже не первые угрозы в адрес Вильнюса

В кремле продолжают угрожать Литве. Теперь поставили под сомнение её государственные границы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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На россии считают, что запрет на транзит ряда товаров в Калининград ставит под сомнение государственные границы Литвы. Об этом сообщил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире государственно-пропагандистского канала "россия24".

"Поскольку мы договаривались о пересечении Литвы, Литва поставила вопрос, что частью пакета должно стать признание границы Литовской республики с рф. Если сейчас они идут на то, чтобы грубо попрать те договоренности, которые сняли в 2003 году колоссальное напряжение, которое возникало между Евросоюзом и Россией и Литвой в том числе...то с моей точки зрения, как человека, который вел эти переговоры, она просто поставила под сомнение весь пакет договоренностей. По сути дела, Литва поставила под сомнение свои собственные границы", - сказал Рогозин.

Напомним, что в кремле это уже не первый агрессивный выпад в отношении Литвы. В начале недели секретарь Совета безопастности рф Николай Патрушев заявлял о "скором ответе" со стороны россии, и "это серьёзно скажется на жителях Литвы".

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В статье: война с Россией Дмитрий Рогозин
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Комментарии (3)
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MaximSK (Киев)
25.06.2022 в 15:16
Не нападет россия ни на Литву или на другую страну, у них для этого нет ресурсов, во вторых Литва это страна НАТО, они сто раз подумают перед тем как это сделают., это все пустые угрозы
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PET ZP (Запорожье)
25.06.2022 в 15:13
Так можливо все існуваня порашки під сувнів поставити.
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
25.06.2022 в 14:49
Орки погрожують НАТО?! У них що, буряти ще не закінчились?
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