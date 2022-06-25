В кремле продолжают угрожать Литве. Теперь поставили под сомнение её государственные границы
Это уже не первые угрозы в адрес Вильнюса
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
На россии считают, что запрет на транзит ряда товаров в Калининград ставит под сомнение государственные границы Литвы. Об этом сообщил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире государственно-пропагандистского канала "россия24".
"Поскольку мы договаривались о пересечении Литвы, Литва поставила вопрос, что частью пакета должно стать признание границы Литовской республики с рф. Если сейчас они идут на то, чтобы грубо попрать те договоренности, которые сняли в 2003 году колоссальное напряжение, которое возникало между Евросоюзом и Россией и Литвой в том числе...то с моей точки зрения, как человека, который вел эти переговоры, она просто поставила под сомнение весь пакет договоренностей. По сути дела, Литва поставила под сомнение свои собственные границы", - сказал Рогозин.
Напомним, что в кремле это уже не первый агрессивный выпад в отношении Литвы. В начале недели секретарь Совета безопастности рф Николай Патрушев заявлял о "скором ответе" со стороны россии, и
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