Россияне возобновили обстрелы Искандерами с территории Беларуси, - Воздушные силы ВСУ
Режим лукашенко продолжает быть соучастником в убийстве украинцев
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Россия возобновила пуски "Искандеров" с территории Беларуси и впервые применила дальние бомбардировщики Ту-22М3 из воздушного пространства этой страны.
"Ночью 25 июня российские войска нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Всего было выпущено более полусотни ракет разных типов: воздушного, морского и наземного базирования.
Впервые с территории Беларуси враг применил против Украины дальние бомбардировщики Ту-22М3. А также возобновил применение оперативно-тактических комплексов "Искандер" из этой страны", - сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ.
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Источник:ПС ЗСУ
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