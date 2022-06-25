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Россияне возобновили обстрелы Искандерами с территории Беларуси, - Воздушные силы ВСУ

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Режим лукашенко продолжает быть соучастником в убийстве украинцев

Россияне возобновили обстрелы Искандерами с территории Беларуси, - Воздушные силы ВСУ

Getty Images

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Россия возобновила пуски "Искандеров" с территории Беларуси и впервые применила дальние бомбардировщики Ту-22М3 из воздушного пространства этой страны.

"Ночью 25 июня российские войска нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Всего было выпущено более полусотни ракет разных типов: воздушного, морского и наземного базирования.

Впервые с территории Беларуси враг применил против Украины дальние бомбардировщики Ту-22М3. А также возобновил применение оперативно-тактических комплексов "Искандер" из этой страны", - сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ.

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В статье: Беларусь война с Россией
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Источник:
ПС ЗСУ

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