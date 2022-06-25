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"У нас в городе так не живут, как вы в селах". Жительница села на Херсонщине рассказала о разговоре с оккупантами

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Российские звери даже гадили на ковер в доме

"У нас в городе так не живут, как вы в селах". Жительница села на Херсонщине рассказала о разговоре с оккупантами

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Одна из жительниц села на севере Херсонщины рассказала о жизни под оккупацией и зверствах, которые совершали бурятские военные. Видео с ее словами у себя в твиттере выложила директор по исследованиям Европейской экспертной ассоциации Мария Авдеева.

"Все забирали, что хотели. Веранду разбили, дверь выбили. Даже такое было, что в доме нагадили на ковер. Это они так напакостить хотели, показать свою ненависть.

Как бурят этот говорил: "Бабушка, как вы живете очень дорого в селах. У нас в городе так не живут, как вы. У вас и заборчик, и цветочки. А у нас дом и сорняк выше окон стоит. У нас нет нигде и ничего. Нет холодильника".

Он же [бурят] как сказал: "Тех головорезов, бабушка, бойтесь. Они будут делать страшное". Так и было. Вон в Красновке что делали. Там и девушку изнасиловали, и бабку старую, людей из домов выгнали, а сами в домах были", - сказала жительница.

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В статье: война с Россией
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