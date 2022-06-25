"У нас в городе так не живут, как вы в селах". Жительница села на Херсонщине рассказала о разговоре с оккупантами

Одна из жительниц села на севере Херсонщины рассказала о жизни под оккупацией и зверствах, которые совершали бурятские военные. Видео с ее словами у себя в твиттере выложила директор по исследованиям Европейской экспертной ассоциации Мария Авдеева.

"Все забирали, что хотели. Веранду разбили, дверь выбили. Даже такое было, что в доме нагадили на ковер. Это они так напакостить хотели, показать свою ненависть.

Как бурят этот говорил: "Бабушка, как вы живете очень дорого в селах. У нас в городе так не живут, как вы. У вас и заборчик, и цветочки. А у нас дом и сорняк выше окон стоит. У нас нет нигде и ничего. Нет холодильника".

Он же [бурят] как сказал: "Тех головорезов, бабушка, бойтесь. Они будут делать страшное". Так и было. Вон в Красновке что делали. Там и девушку изнасиловали, и бабку старую, людей из домов выгнали, а сами в домах были", - сказала жительница.