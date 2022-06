"У нас в городе так не живут, как вы в селах". Жительница села на Херсонщине рассказала о разговоре с оккупантами

Одна из жительниц села на севере Херсонщины рассказала о жизни под оккупацией и зверствах, которые совершали бурятские военные. Видео с ее словами у себя в твиттере выложила директор по исследованиям Европейской экспертной ассоциации Мария Авдеева.

Looting, rape and destruction, that’s what Russian troops brought to these people in the liberated villages of Kherson region. Troops that were occupying the area were from the poorest regions of Russian, crushing everything around out of envy and hatred. pic.twitter.com/MciH5uPRzL