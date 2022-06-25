"У нас в городе так не живут, как вы в селах". Жительница села на Херсонщине рассказала о разговоре с оккупантами
Российские звери даже гадили на ковер в доме
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Одна из жительниц села на севере Херсонщины рассказала о жизни под оккупацией и зверствах, которые совершали бурятские военные. Видео с ее словами у себя в твиттере выложила директор по исследованиям Европейской экспертной ассоциации Мария Авдеева.
"Все забирали, что хотели. Веранду разбили, дверь выбили. Даже такое было, что в доме нагадили на ковер. Это они так напакостить хотели, показать свою ненависть.
Как бурят этот говорил: "Бабушка, как вы живете очень дорого в селах. У нас в городе так не живут, как вы. У вас и заборчик, и цветочки. А у нас дом и сорняк выше окон стоит. У нас нет нигде и ничего. Нет холодильника".
Он же [бурят] как сказал: "Тех головорезов, бабушка, бойтесь. Они будут делать страшное". Так и было. Вон в Красновке что делали. Там и девушку изнасиловали, и бабку старую, людей из домов выгнали, а сами в домах были", - сказала жительница.
Looting, rape and destruction, that’s what Russian troops brought to these people in the liberated villages of Kherson region. Troops that were occupying the area were from the poorest regions of Russian, crushing everything around out of envy and hatred. pic.twitter.com/MciH5uPRzL— Maria Avdeeva (@maria_avdv) June 24, 2022
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