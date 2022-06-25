россия хочет втянуть Беларусь в войну, обстреливая Украину с ее територии, - ГУР МО

По данным военной разведки, запуск ракет из белорусского воздушного пространства говорит о том, что россия хочет втянуть Беларусь в войну против Украины.

По данным ГУР, для осуществления массированного обстрела россия задействовала бомбардировщики Ту-22М3, которые выпустили 12 крылатых ракет непосредственно с территории Беларуси.

Разведка также отмечает, что запуск производился в районе населенного пункта Петриков, который расположен в 50-60 километрах от государственной границы с Украиной.

"Бомбардировщики взлетали из аэропорта "Шайковка" Калужской области рф. Далее через территорию Калужской и Смоленской областей входили в воздушное пространство Беларуси, а после пуска ракет возвращались в аэропорт "Шайковка" на территории РФ. Удар наносился по Киевской, Черниговской и Сумской областям", — продолжили в ГУР и добавили, что это первый случай с начала полномасштабного вторжения, когда российская авиация обстреливала Украину с территории Беларуси.

Массированный ракетный удар 25 июня, по мнению разведчиков, ВС рф специально осуществили, чтобы втянуть белорусскую армию в противостояние против украинских Вооруженных сил.