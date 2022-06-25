В Мариуполе россияне на месте рынка устроили кладбище автомобилей
"русский мир"
Россияне продолжаю нести хаос и разрушения в Мариуполь и превращать город в гетто.
Так российские оккупанты на месте городского рынка "Азовский" автомобильное кладбище.
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