  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Мариуполе россияне на месте рынка устроили кладбище автомобилей
В тренде

В Мариуполе россияне на месте рынка устроили кладбище автомобилей

Общие новости
(1 голосов)

"русский мир"

В Мариуполе россияне на месте рынка устроили кладбище автомобилей

Новина українською

Россияне продолжаю нести хаос и разрушения в Мариуполь и превращать город в гетто.

Так российские оккупанты на месте городского рынка "Азовский" автомобильное кладбище.

В Мариуполе россияне на месте рынка устроили кладбище автомобилей - изображение 1

В Мариуполе россияне на месте рынка устроили кладбище автомобилей - изображение 2

В Мариуполе россияне на месте рынка устроили кладбище автомобилей - изображение 3
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мариуполь
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде