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россияне пытаются эвакуироваться из Херсона ранеными

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Враг теряет позиции и не находит мотивации для ведения наступления

россияне пытаются эвакуироваться из Херсона ранеными

Генштаб ЗСУ

Оперативное командование ВСУ "Юг" доложило о ситуации на Южном направлении по состоянию на 13:00 25 июня.

Ситуация на линии фронта стабильно напряжена, но под контролем сил обороны.

Враг теряет позиции и не находит мотивации для ведения наступательных действий.

Деморализованное войско выискивает способы обоснованного возвращения домой. Выбитые с укрепленных позиций рашисты не спешат создавать новые рубежи обороны. Они роют не окопы, а углубления до полуметра, укладываются в них на спину, поднимают ноги и ждут легкого ранения. Испуганные потерями руководящего и рядового состава, растерянные отсутствием перспектив, оккупанты пытаются эвакуироваться из Херсона ранеными.

Кремль продолжает применять тактику массированных ракетных ударов по всей территории Украины.

По Николаеву и пригороду утром вновь нанесен массированный ракетный удар 9 ракетами типа "Оникс", выпущенными из берегового комплекса "Бастион", расположенного во временно оккупированном Крыму.

Вновь атакована портовая инфраструктура, жилые кварталы и зоны отдыха мирных горожан. Масштабы разрушений и информация о пострадавших уточняется.

На Змеином идет военная операция. Корабельная группировка вражеского флота пошатнутая многодневным штормом держится на безопасном для себя расстоянии от способов поражения силами обороны.

Но сохраняется угроза ракетных ударов 16 "Калибрамы" с моря, стратегической авиацией - с неба, береговыми ракетными комплексами из оккупированной суши.

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