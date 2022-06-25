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Маляр: Сообщения в интернете сорвали отступление ВСУ из Северодонецка

Общие новости
(3 голосов)

Нужно всегда дождаться сообщений Генштаба или Минобороны

Маляр: Сообщения в интернете сорвали отступление ВСУ из Северодонецка

Интерфакс Украина

Новина українською

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что сообщения в соцсетях сорвали выход ВСУ из Северодонецка и призвала не публиковать информацию к заявлениям Генштаба.

"Почему нельзя публично говорить, что ВСУ вышли из... или зашли в... населенный пункт до того, как об этом заявит Генштаб.

Потому что это наносит вред работе ВСУ. Это отнимает у них драгоценное время – сутки/двое, которые они еще могли реализовывать свои военные планы и маневры в условиях непубличности хода военной операции.

К примеру, одновременно с выходом из или заходом в город реализуются параллельно несколько задач. И для их реализации важно это делать в условиях информационной тишины.

Все, о чем можно в этот момент говорить, – говорят официальные источники: Генштаб и Минобороны (мы всегда скоординированы информационно).

Публичная демонстрация гражданскими лицами осведомленности о ходе военных операций и сообщения об этом в соцсетях к официальным заявлениям Генштаба отчасти срывает военные операции - как это было вчера и позавчера по Северодонецку. Когда просто не дали ВСУ доделать запланированное", - написала Маляр в фейсбуке.

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В статье: Анна Маляр
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Комментарии (1)
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Romb_DK (Київ)
25.06.2022 в 18:04
Хай їде в Сєвєродонецьк і особисто організовує евакуацію. Тоді її ніякі повідомлення не зупинять
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