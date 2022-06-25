Мэр Северодонецка заявил об оккупации города россиянами
В городе уже назначили "своего" коменданта
Сергей Гайдай Telegram
Российская армия полностью захватила Северодонецк Луганской области
Об этом рассказал мэр города Александр Стрюк в эфире телемарафона.
По состоянию на 25-е июня выехать из города можно только на подконтрольную оккупантам территорию. В городе уже назначили "своего" коменданта.
Добавим, что ранее стало известно об уходе ВСУ из Северодонецка из-за угрозы попасть в "котел". Впоследствии заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что сообщения в соцсетях сорвали выход ВСУ из Северодонецка.
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Источник:Ukraine NOW
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