Мэр Северодонецка заявил об оккупации города россиянами

Российская армия полностью захватила Северодонецк Луганской области

Об этом рассказал мэр города Александр Стрюк в эфире телемарафона.

По состоянию на 25-е июня выехать из города можно только на подконтрольную оккупантам территорию. В городе уже назначили "своего" коменданта.

Добавим, что ранее стало известно об уходе ВСУ из Северодонецка из-за угрозы попасть в "котел". Впоследствии заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что сообщения в соцсетях сорвали выход ВСУ из Северодонецка.