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Мэр Северодонецка заявил об оккупации города россиянами

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В городе уже назначили "своего" коменданта

Мэр Северодонецка заявил об оккупации города россиянами

Сергей Гайдай Telegram

UA-Футбол
Новина українською

Российская армия полностью захватила Северодонецк Луганской области

Об этом рассказал мэр города Александр Стрюк в эфире телемарафона.

По состоянию на 25-е июня выехать из города можно только на подконтрольную оккупантам территорию. В городе уже назначили "своего" коменданта.

Добавим, что ранее стало известно об уходе ВСУ из Северодонецка из-за угрозы попасть в "котел". Впоследствии заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что сообщения в соцсетях сорвали выход ВСУ из Северодонецка.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Ukraine NOW

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