россияне утром из ракет обстреляли Николаев
По гражданской инфраструктуре
Николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщил, что утром россияне в очередной раз нанесли ракетный удар по городу.
Как сообщили в военной комендатуре обороны города, предварительно установлено, что удары были нанесены с временно оккупированной территории Украины.
Пострадала гражданская инфраструктура города, государственные предприятия и учебное заведение. В последнем взрывом выбило стекла.
Часть ракет упала в окрестностях города.
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Источник:Сєнкевич Online
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