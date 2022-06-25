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россияне утром из ракет обстреляли Николаев

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По гражданской инфраструктуре

россияне утром из ракет обстреляли Николаев

Новина українською

Николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщил, что утром россияне в очередной раз нанесли ракетный удар по городу.

Как сообщили в военной комендатуре обороны города, предварительно установлено, что удары были нанесены с временно оккупированной территории Украины.

Пострадала гражданская инфраструктура города, государственные предприятия и учебное заведение. В последнем взрывом выбило стекла.

Часть ракет упала в окрестностях города.

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В статье: Александр Сенкевич
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Источник:
Сєнкевич Online

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