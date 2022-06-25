Генштаб: Враг закрепляется в Северодонецке

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 сто двадцать вторых суток.

На Славянском направлении украинские воины пресекли попытку вражеского наступления в районе Богородичного и штурм в направлении Мазановки. Оккупанты с потерями отошли.

В Донецком направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых рубежей и проведении перегруппировки войск.

На Краматорском направлении враг активных действий не вел. Совершал обстрелы в районах населенных пунктов Маяки, Пискуновка и Северск. С целью выявления позиций наших войск и корректировки огня проводил воздушную разведку БПЛА Орлан-10.

На Лисичанском направлении противник обстреливал районы населенных пунктов Волчоярка, Лоскутовка, Белая Гора, Верхнекаменка, Верхнекаменское, Выемка и Золотаровка.

На Бахмутском направлении вражеские обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы неподалеку от населенных пунктов Константиновка, Покровское, Николаевка, Вершина, Берестово, Зайцево, Клиново, Нью-Йорк, Владимировка и Ивано-Дарьевка.

Наши защитники успешно отразили все наступательные и штурмовые действия врага в направлениях населенных пунктов Покровское, Нью-Йорк и Марьинка. Оккупанты отошли.

В целях сковывания действий наших войск враг проводил демонстративные действия в направлении населенного пункта Вершина. Также противник нанес авиационных ударов вертолетами Ка-52 и Ми-24 недалеко от Павловки.

После отвода подразделений наших войск враг закрепляется в районах населенных пунктов Северодонецк, Сиротино, Вороново и Боровское.

Личный состав врага деморализован, обещаны «огромные» выплаты за участие в боевых действиях командованием российских оккупационных войск под разными предлогами не производятся. Оккупанты продолжают нести значительные потери в боях с Силами обороны Украины.