Генштаб: Враг закрепляется в Северодонецке
После отвода подразделений наших войск
Угруповання Об'єднаних сил
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 сто двадцать вторых суток.
На Славянском направлении украинские воины пресекли попытку вражеского наступления в районе Богородичного и штурм в направлении Мазановки. Оккупанты с потерями отошли.
В Донецком направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых рубежей и проведении перегруппировки войск.
На Краматорском направлении враг активных действий не вел. Совершал обстрелы в районах населенных пунктов Маяки, Пискуновка и Северск. С целью выявления позиций наших войск и корректировки огня проводил воздушную разведку БПЛА Орлан-10.
На Лисичанском направлении противник обстреливал районы населенных пунктов Волчоярка, Лоскутовка, Белая Гора, Верхнекаменка, Верхнекаменское, Выемка и Золотаровка.
На Бахмутском направлении вражеские обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы неподалеку от населенных пунктов Константиновка, Покровское, Николаевка, Вершина, Берестово, Зайцево, Клиново, Нью-Йорк, Владимировка и Ивано-Дарьевка.
Наши защитники успешно отразили все наступательные и штурмовые действия врага в направлениях населенных пунктов Покровское, Нью-Йорк и Марьинка. Оккупанты отошли.
В целях сковывания действий наших войск враг проводил демонстративные действия в направлении населенного пункта Вершина. Также противник нанес авиационных ударов вертолетами Ка-52 и Ми-24 недалеко от Павловки.
После отвода подразделений наших войск враг закрепляется в районах населенных пунктов Северодонецк, Сиротино, Вороново и Боровское.
Личный состав врага деморализован, обещаны «огромные» выплаты за участие в боевых действиях командованием российских оккупационных войск под разными предлогами не производятся. Оккупанты продолжают нести значительные потери в боях с Силами обороны Украины.
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