Генштаб ВСУ: Суммарный залп россиян в море составляет до шестнадцати крылатых ракет

Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на Северном и Южном направлениях по состоянию на 18:00 25 июня.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил республики Беларусь на ротационной основе выполняют задачи по прикрытию белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории этой страны.

На Северском направлении оккупанты продолжают усовершенствование оборонных позиций в приграничных районах российской федерации. Враг обстрелял с артиллерии позиций наших войск в районах населённых пунктов Хриновка и Янжуловка Черниговской области.

На Слобожанском направлении противник принимает меры по обеспечению своих подразделений боеприпасами. Осуществляет меры по восполнению потерь.

В Харьковском направлении враг обстреливал позиции наших войск и элементы инфраструктуры населенных пунктов.

В Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занятых рубежей. В целях истощения личного состава и разрушения фортификационных сооружений враг обстреливал позиции наших войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения.

В Акваториях Черного и Азовского морей в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины оккупанты удерживают два носителя высокоточного оружия. Суммарный залп составляет до шестнадцати крылатых ракет морского базирования "Калибр".