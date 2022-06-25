Генштаб ВСУ: Суммарный залп россиян в море составляет до шестнадцати крылатых ракет
Враг удерживает два носителя высокоточного оружия
Генеральний штаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на Северном и Южном направлениях по состоянию на 18:00 25 июня.
На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил республики Беларусь на ротационной основе выполняют задачи по прикрытию белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории этой страны.
На Северском направлении оккупанты продолжают усовершенствование оборонных позиций в приграничных районах российской федерации. Враг обстрелял с артиллерии позиций наших войск в районах населённых пунктов Хриновка и Янжуловка Черниговской области.
На Слобожанском направлении противник принимает меры по обеспечению своих подразделений боеприпасами. Осуществляет меры по восполнению потерь.
В Харьковском направлении враг обстреливал позиции наших войск и элементы инфраструктуры населенных пунктов.
В Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занятых рубежей. В целях истощения личного состава и разрушения фортификационных сооружений враг обстреливал позиции наших войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения.
В Акваториях Черного и Азовского морей в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины оккупанты удерживают два носителя высокоточного оружия. Суммарный залп составляет до шестнадцати крылатых ракет морского базирования "Калибр".
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