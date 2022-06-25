Украина получит от Германии грант размером 1 млрд евро

Министерство финансов Украины сообщило о получении финансовой помощи от Германии.

24 июня Министр финансов Украины Сергей Марченко и Федеральный Министр финансов Германии Кристиан Линднер подписали Соглашение между правительствами Украины и Германии о предоставлении Украине 1 млрд евро грантового финансирования.

Средства будут направлены в госбюджет Украины для финансирования первоочередных социальных и гуманитарных расходов во время военного положения.

Эти средства будут направлены Украине через механизм административного счета Международного валютного фонда.