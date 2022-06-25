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Украина получит от Германии грант размером 1 млрд евро

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Для финансирования социальных и гуманитарных расходов во время войны

Украина получит от Германии грант размером 1 млрд евро

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Министерство финансов Украины сообщило о получении финансовой помощи от Германии.

24 июня Министр финансов Украины Сергей Марченко и Федеральный Министр финансов Германии Кристиан Линднер подписали Соглашение между правительствами Украины и Германии о предоставлении Украине 1 млрд евро грантового финансирования.

Средства будут направлены в госбюджет Украины для финансирования первоочередных социальных и гуманитарных расходов во время военного положения.

Эти средства будут направлены Украине через механизм административного счета Международного валютного фонда.

"Господин Линднер, спасибо Вам лично, вашей команде и всем, кто был вовлечен в процесс, благодаря чьим усилиям мы очень быстро структурировали это соглашение. Мы надеемся получить средства уже в ближайшее время. Этот грант является чрезвычайно весомым вкладом для поддержки нашего государства в этот непростой". время. Мы высоко ценим помощь от Правительства Федеративной Республики Германия", - прокомментировал подписание соглашения Сергей Марченко.

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