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Лукашенко назвал блокаду Калининграда объявлением войны, путин обещает разместить в беларуси Искандеры-М с ядерным зарядом

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А еще согласовали проект Союзного государства

Лукашенко назвал блокаду Калининграда объявлением войны, путин обещает разместить в беларуси Искандеры-М с ядерным зарядом

фото з відкритих джерел

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На встрече диктаторов беларуси и россии александр аукашенко назвал транспортную блокаду Литвой "объявлением войны". В то же время, самопровозглашенный президент беларуси попросил российского коллегу помочь с зеркальным ответом на полеты авиации НАТО с ядерным оружием у границ беларуси.

путин заявил лукашенко, что в ближайшие месяцы россия передаст Минску комплексы "Искандер-М", которые будут размещены на территории беларуси. путин также подчеркнул, что комплексы могут запускать баллистические и крылатые ракеты как обычного, так и ядерного наполнения. Также было принято решение переоборудовать некоторые боевые самолеты белорусской армии под возможность запусков ядерного заряда.

Также на встрече было обусловлено создание так называемого "Союзного государства" - сверхгосударственное образование россии и беларуси с поэтапно организованным единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным, рыночным и культурным пространством.

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В статье: война с Россией
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