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ГУР МО: Армия беларуси не способна совершить наступление самостоятельно без участия рф

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россияне держат в резерве треть своих БТГ

ГУР МО: Армия беларуси не способна совершить наступление самостоятельно без участия рф

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главное управление разведки МО Украины сообщает, что беларусь не сможет совершить наступление без сил россии.

По словам представителя военной разведки Вадима Скибицкого, сейчас отдельные подразделения спецназначения рф вместе с подразделениями сил специальных операций беларуси проводят совместные учения с отработкой действий на территорию Украины.

Тренировки идут по всей линии границы. Аналогичная программа тренировок наблюдалась на протяжении всех предыдущих совместных учений армий беларуси и россии. Именно поэтому главная угроза сейчас заключается в действиях диверсионно-разведывательных групп.

В то же время формирование ударной группировки, учитывая опыт марта-апреля, займет 3-4 недели, из которых 2-3 понадобится на возвращение подразделений армии россии в беларусь. В то же время ведение наступательных боевых действий белорусскими вооруженными силами самостоятельно рассматривается как крайне маловероятное.

В целом сейчас численность белорусских подразделений, находящихся на ротационной основе вблизи границ, составляет 4-6 тысяч человек. Также в стране находится 1,5 тысяч личного состава российских подразделений - воздушный компонент, противовоздушная оборона, подразделения специального назначения и ракетных войск.

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