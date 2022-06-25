ГУР МО: Армия беларуси не способна совершить наступление самостоятельно без участия рф

Главное управление разведки МО Украины сообщает, что беларусь не сможет совершить наступление без сил россии.

По словам представителя военной разведки Вадима Скибицкого, сейчас отдельные подразделения спецназначения рф вместе с подразделениями сил специальных операций беларуси проводят совместные учения с отработкой действий на территорию Украины.

Тренировки идут по всей линии границы. Аналогичная программа тренировок наблюдалась на протяжении всех предыдущих совместных учений армий беларуси и россии. Именно поэтому главная угроза сейчас заключается в действиях диверсионно-разведывательных групп.

В то же время формирование ударной группировки, учитывая опыт марта-апреля, займет 3-4 недели, из которых 2-3 понадобится на возвращение подразделений армии россии в беларусь. В то же время ведение наступательных боевых действий белорусскими вооруженными силами самостоятельно рассматривается как крайне маловероятное.

В целом сейчас численность белорусских подразделений, находящихся на ротационной основе вблизи границ, составляет 4-6 тысяч человек. Также в стране находится 1,5 тысяч личного состава российских подразделений - воздушный компонент, противовоздушная оборона, подразделения специального назначения и ракетных войск.