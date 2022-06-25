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Россияне нанесли ракетный удар по Ровенской области

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По гражданским объектам инфраструктуры

Россияне нанесли ракетный удар по Ровенской области

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 25-го июня, россия продолжила ракетные обстрелы Украины. В этот раз под удар попала Ровенская область. Как отметил председатель Ровенской ОВА Виталий Коваль, были нанесены два ракетных удара по объектам гражданской инфраструктуры.

"Предварительно – без жертв", - сказал Виталий Коваль.

Добавим, что в ночь с 24-го на 25-е июня Украина подверглась массированному ракетному обстрелу с территории россии и беларуси. За ночь было выпущено более тридцати ракет.

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В статье: война с Россией
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Источник:
УНІАН

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