Генсек НАТО: Украинцы сами решают, что они готовы принять за столом переговоров
Также Столтенберг заявил, что стороны в войне не равны
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в войне россии и Украины силы сторон не равны и только Украина должна решать при каких условиях садиться за стол переговоров.
"То, что я вижу – это необходимость защищать и поддерживать Украину, и украинцы сами решают, что они готовы принять или нет за столом переговоров. Потому что нет никаких сомнений в том, что это агрессивная война, в которой обе стороны не равны. Есть агрессор и обороняющаяся страна, а право на самооборону закреплено в уставе ООН.
Воспринимать мир как должное всегда рискованно. По этой причине НАТО должна оставаться гибкой и готовой ко всем видам угроз. Мы уже видели, что когда мир воспринимается как само собой разумеющееся, это может закончиться войной", – рассказал генсек НАТО.
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