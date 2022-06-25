Глава ГУР: Не стоит ждать чуда - Украина может победить лишь военным путем

Глава ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что не стоит "ждать чуда", что россия истратит свой наступательный потенциал, так как проводит скрытую мобилизацию.

По мнению главы украинской разведки, Украина может освободить свои территории только военным путем.

"Стратегия очень проста. Стабилизировать ситуацию. Получить необходимое количество техники и подготовить необходимое количество сил и средств для начала контрнаступления для возврата всей нашей территории", – сказал Буданов.

Также Буданов заявил, что спокойно относится к вероятности того, что рф может открыто объявит мобилизацию, поскольку это означало бы, что путину придется столкнуться с "неудобными вопросами" в россии.