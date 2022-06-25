Заместитель ОП: У Украины нет намерений делать шаги для вступления в НАТО
Нет перспектив
Офис президента Украины
Заместитель главы Офиса Президента Украины Игорь Жовква рассказал о политике Украины насчет вступления в Североатлантический Альянс.
"У Украины нет намерений делать шаги для вступления в НАТО, поскольку мы понимаем бесперспективность наших усилий из-за позиции некоторых стран-членов Альянса", – заявил замглавы ОП.
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Комментарии (1)
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LEVgcUqs (Чернігів)
25.06.2022 в 22:39
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