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Заместитель ОП: У Украины нет намерений делать шаги для вступления в НАТО

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Нет перспектив

Заместитель ОП: У Украины нет намерений делать шаги для вступления в НАТО

Офис президента Украины

Новина українською

Заместитель главы Офиса Президента Украины Игорь Жовква рассказал о политике Украины насчет вступления в Североатлантический Альянс.

"У Украины нет намерений делать шаги для вступления в НАТО, поскольку мы понимаем бесперспективность наших усилий из-за позиции некоторых стран-членов Альянса", – заявил замглавы ОП.

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Комментарии (1)
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LEVgcUqs (Чернігів)
25.06.2022 в 22:39
Сьогодні НАТО допомагає, а завтра не члену НАТО і тому хто не прагне до цього, допомоги не буде і це правильно.
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